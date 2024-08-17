「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

▲羽球金牌男雙李洋(左)、王齊麟合體。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台灣羽球金牌男雙「麟洋配」李洋、王齊麟於本屆奧運締造史無前例的羽球男雙二連霸，而在結束奧運賽程返台後，李洋隨即與女友赴日本旅遊，因此接下來的奧運相關慶祝活動都由王齊麟獨挑大梁，日前終於返台的李洋於今(17)日的牧德盃羽球賽以比賽大使的身份出席，也是他在奧運後第一個跟王齊麟合體的公開活動，王齊麟還笑說，「他(李洋)感覺變壯了！」

李洋今天以比賽大使的身份出席牧德盃羽球賽，而王齊麟則將與新搭檔邱相榤下場小試身手，備戰接下來的日本公開賽，這也是兩位金牌搭檔在奧運結束搭機回台後，首次在公開場合合體，王齊麟表示，很就沒看到李洋了，終於見面心情很開心，也說，「第一件事先關心他有沒有變胖，因為他感覺變壯了，所以想說他是不是去偷偷做特訓，然後在備戰台北公開賽了。」

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王齊麟透露，這是少數兩人這麼長時間沒見面，很感謝牧德盃的邀請，讓他有機會在出發日本前一天，跟好搭檔再見面。

而王齊麟昨天在接受總統接見受訪時，獻唱張惠妹的「永遠的畫面」給李洋，李洋被問到有沒有要回唱一首還給王齊麟？他面露男色，笑說，「給齊麟唱就好。」王齊麟則笑回，「我覺得就把畫面留在最美好的那個瞬間吧，對我們都算是一個很棒的回憶。」