運動雲

>

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

▲羽球金牌男雙李洋、王齊麟合體。（圖／記者簡名杉攝）

▲羽球金牌男雙李洋(左)、王齊麟合體。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

台灣羽球金牌男雙「麟洋配」李洋、王齊麟於本屆奧運締造史無前例的羽球男雙二連霸，而在結束奧運賽程返台後，李洋隨即與女友赴日本旅遊，因此接下來的奧運相關慶祝活動都由王齊麟獨挑大梁，日前終於返台的李洋於今(17)日的牧德盃羽球賽以比賽大使的身份出席，也是他在奧運後第一個跟王齊麟合體的公開活動，王齊麟還笑說，「他(李洋)感覺變壯了！」

李洋今天以比賽大使的身份出席牧德盃羽球賽，而王齊麟則將與新搭檔邱相榤下場小試身手，備戰接下來的日本公開賽，這也是兩位金牌搭檔在奧運結束搭機回台後，首次在公開場合合體，王齊麟表示，很就沒看到李洋了，終於見面心情很開心，也說，「第一件事先關心他有沒有變胖，因為他感覺變壯了，所以想說他是不是去偷偷做特訓，然後在備戰台北公開賽了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王齊麟透露，這是少數兩人這麼長時間沒見面，很感謝牧德盃的邀請，讓他有機會在出發日本前一天，跟好搭檔再見面。

而王齊麟昨天在接受總統接見受訪時，獻唱張惠妹的「永遠的畫面」給李洋，李洋被問到有沒有要回唱一首還給王齊麟？他面露男色，笑說，「給齊麟唱就好。」王齊麟則笑回，「我覺得就把畫面留在最美好的那個瞬間吧，對我們都算是一個很棒的回憶。」

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽毛球王齊麟李洋巴黎奧運2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

熱門新聞

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

2去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

3味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

4麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

5U18中華隊隊長換人　吳總解釋原因

最新新聞

1樂天再添洋將生力軍　威斯佛入團

2「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

3金牌名將針對NFL明星：他誰啊？

4奧運百米金牌在「邪教」中長大

5唐西奇國家隊有「赤崁」加盟獵鷹

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366