鈴木誠也大聯盟首支再見安！　小熊進季後賽機率上升

實習記者李立祥／綜合報導

小熊今（17日）主場迎戰藍鳥，靠著貝林傑（Cody Bellinger）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、阿瑪雅（Miguel Amaya），以及哈普（Ian Happ）開轟，前9局以5比2領先，沒想到守護神納爾斯（Hector Neris）9局上丟3分，雙方進入延長賽，最終鈴木誠也敲出大聯盟首支再見安打，小熊以6比5收下勝利。

進入延長賽突破僵局制，小熊10局上先守住，輪到10局下進攻，布希（Michael Busch）選到保送，小熊暫居一、二壘有人，輪到前4打席無建樹的鈴木誠也上場打擊，他在2好2壞情況下，敲出左外野方向再見安打，繞過一壘後，他雙手摘下頭盔高高拋向空中，臉上露出燦爛的笑容，隊友也從休息室衝向他，慶祝他打出大聯盟生涯的首支再見安打。「我感到很開心。」鈴木誠也透過翻譯表示，「通常都是我跑出去慶祝並跳到隊友身上，這次能站在另一邊感覺很好。」

根據大聯盟官網報導，小熊目前以60勝63敗落後國聯外卡4.5場勝差，接下來17場比賽面對的球隊勝率都不到5成，而根據Fangraphs的數據，小熊的季後賽從7月初的4.9％提升至9.4%，如果小熊想要爭取國聯外卡，必須把握這個機會，小熊總教練康索（Craig Counsell）也表示，「我認為這樣確實合理。」不過他也表示，「最大的挑戰在於保持穩定出色表現，我不認為我們已經贏得那種長時間的連勝，我們的工作是要穩定到足以贏下它。」

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今天開轟的哈普表示，「這與其他賽程沒什麼不同，我們知道自己的排名，知道必須打出好球，就像我過去說過的，必須1場1場來，1個系列賽接著1個系列賽，繼續累積系列賽勝利。」

▲鈴木誠也敲出大聯盟生涯首支再見安。（圖／達志影像／美聯社）