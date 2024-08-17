運動雲

>

結合台南地名　唐西奇國家隊有「赤崁」加盟獵鷹

▲斯洛維尼亞國家隊中鋒赤崁加盟台鋼獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲斯洛維尼亞國家隊中鋒赤崁加盟台鋼獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼獵鷹今(17)日宣佈補進211公分斯洛維尼亞籍中鋒赤崁(Žiga Dimec)，赤崁是斯洛維尼亞國家籃球隊成員，2021年代表國家出賽東京奧運，拿下該屆奧運第四名佳績，今年也再次穿上國家隊戰袍，出戰7月初的奧運資格賽，連兩屆皆和同為斯洛維尼亞籍的NBA球星唐西奇(Luka Doncic)並肩作戰，是位經驗相當豐富的球員。

赤崁過去除了在家鄉斯洛維尼亞征戰多年外，也曾到德國、波蘭等地打球，22-23賽季轉戰亞洲打拚，效力於日本B.League二級西宮鸛鳥隊，場均貢獻11.6分、7.5籃板、1.4助攻、投籃命中率52.1%，新賽季將披上獵鷹27號球衣，成為禁區守護者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到赤崁，獵鷹總教練柯納(Raoul Korner)表示，「Ziga是一名傳統型的中鋒，在斯洛維尼亞國家隊時曾與很多優秀的球員交手，擁有許多場上的經驗。他身材高大、非常強壯，不會輕易被撼動，另外Ziga是位非常努力認真、專業的球員，在攻守兩端能為我們提供必要的高度和對抗性，是目前獵鷹團隊中非常需要的一員。」

獵鷹新賽季洋將陣容確認由兩位美國籍大前鋒鉑金(Nick Perkins)、翟蒙(De'Mon Brooks)，和同樣為美國籍的後衛飛雷神(Branden Frazier)與斯洛維尼亞中鋒赤崁(Žiga Dimec)組成，將幫助獵鷹挑戰新高度，持續為全體鷹援軍們榮耀而戰。
 

關鍵字： PLG獵鷹唐西奇赤崁

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

2去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

3味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

4麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

5U18中華隊隊長換人　吳總解釋原因

最新新聞

1樂天再添洋將生力軍　威斯佛入團

2「麟洋」奧運後首度合體！王齊麟笑：李洋好像變壯了

3金牌名將針對NFL明星：他誰啊？

4奧運百米金牌在「邪教」中長大

5唐西奇國家隊有「赤崁」加盟獵鷹

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366