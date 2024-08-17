結合台南地名　唐西奇國家隊有「赤崁」加盟獵鷹

▲斯洛維尼亞國家隊中鋒赤崁加盟台鋼獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者簡名杉／綜合報導

台鋼獵鷹今(17)日宣佈補進211公分斯洛維尼亞籍中鋒赤崁(Žiga Dimec)，赤崁是斯洛維尼亞國家籃球隊成員，2021年代表國家出賽東京奧運，拿下該屆奧運第四名佳績，今年也再次穿上國家隊戰袍，出戰7月初的奧運資格賽，連兩屆皆和同為斯洛維尼亞籍的NBA球星唐西奇(Luka Doncic)並肩作戰，是位經驗相當豐富的球員。

赤崁過去除了在家鄉斯洛維尼亞征戰多年外，也曾到德國、波蘭等地打球，22-23賽季轉戰亞洲打拚，效力於日本B.League二級西宮鸛鳥隊，場均貢獻11.6分、7.5籃板、1.4助攻、投籃命中率52.1%，新賽季將披上獵鷹27號球衣，成為禁區守護者。

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談到赤崁，獵鷹總教練柯納(Raoul Korner)表示，「Ziga是一名傳統型的中鋒，在斯洛維尼亞國家隊時曾與很多優秀的球員交手，擁有許多場上的經驗。他身材高大、非常強壯，不會輕易被撼動，另外Ziga是位非常努力認真、專業的球員，在攻守兩端能為我們提供必要的高度和對抗性，是目前獵鷹團隊中非常需要的一員。」

獵鷹新賽季洋將陣容確認由兩位美國籍大前鋒鉑金(Nick Perkins)、翟蒙(De'Mon Brooks)，和同樣為美國籍的後衛飛雷神(Branden Frazier)與斯洛維尼亞中鋒赤崁(Žiga Dimec)組成，將幫助獵鷹挑戰新高度，持續為全體鷹援軍們榮耀而戰。

