運動雲

>

大谷翔平超悶5支0吞2K！道奇3轟逆轉紅雀止敗

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇17日（台灣時間）與紅雀交手系列賽首戰，大谷翔平超悶5支0還吞2K ，不過道奇3轟強勢逆轉，最終以7比6獲勝止2連敗，助新秀左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）大聯盟勝投開張。

道奇打線2局上發威，突破紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）的防線，拉克斯（Gavin Lux）率先轟陽春砲帶起氣勢，羅哈斯（Miguel Rojas）隨後掃二壘安打，再靠基爾梅爾（Kevin Kiermaier）敲安打追加1分，以2比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅雀2局下反攻，亞瑞納多（Nolan Arenado）獲得保送，葛斯密特（Paul Goldschmidt）轟全壘打一棒扳平為2比2。溫恩（Masyn Winn）3局下轟陽春砲幫助紅雀超前比數，帕黑斯（Pedro Pagés）也轟陽春砲，紅雀拉開至4比2。

道奇開啟一輪猛攻，貝茲（Mookie Betts）6局上從米柯拉斯手中轟陽春砲，米柯拉斯留下一、二壘跑者退場，換投後羅哈斯也狙擊紅雀牛棚投手帶回追平分，基爾梅爾隨後轟出3分砲，反超為7比4。紅雀展現韌性6局下靠著2安打、2保送追近至6比7，不過道奇牛棚穩住戰局守住1分差勝利。

大谷翔平扛第1棒，第一打席被三振，第二打席敲內野飛球，第三打席敲左外野飛球，連三打席都遭到米柯拉斯封鎖，第四打席擊出游擊滾地球，第五打席再度三振，單場5支0，挨2K，打擊率下降至.291，8月單月打擊率也下修至.169。

道奇新秀左投弗羅布萊斯基投5局失4分，藉由打線支援，奪大聯盟生涯首勝。

關鍵字： 大谷翔平道奇紅雀新秀美聯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

林岳平看好古林睿煬旅外　脫離保護傘大讚：娶到好某

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

台灣小將大勝澳洲　威廉波特少棒2連勝

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

U15中華隊首戰火力全開　11比1扣倒荷蘭隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

熱門新聞

邱丹錄取桃園市成棒　體育局安排社會服務回饋

去年味全龍冠軍功臣　布里悍36歲宣布退休：這一天終於來臨

味全龍全隊「嗑滷汁」近9戰拿7勝！葉總：克魯茲是最大因素

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

U18中華隊隊長陳睦衡換張宥謙　吳總解釋原因

U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1邱丹錄取桃園成棒　安排社會服務

2去年味全龍冠軍功臣　布里悍退休

3味全「嗑滷汁」！葉總：帶動氣氛

4麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

5U18中華隊隊長換人　吳總解釋原因

最新新聞

1道奇王牌進15天傷兵名單

2「法官」連2場開轟！　洋基3連勝

3莊陳仲敖6局9K無失分2A代表作

4大谷翔平超悶5支0吞2K！道奇3轟逆轉紅雀

5世界拳盟已有42國加入包含台灣

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

許光漢《無路可走》微笑殺手登場　邪笑撂英文全網暴動：被帥死！

「鴨頭」民代妻陪相驗5hrs淚未停 　8歲兒不知父已逝...槍手遭聲押

嗆孫安佐「打一場你敢嗎？」　燒打雞酸爆：救救你自己吧

07:35規模6.3地震瞬間曝　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃

南州傳奇「鴨頭」慘淪槍下魂　地方人士嘆：沒人幫喬事了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366