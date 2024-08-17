大谷翔平超悶5支0吞2K！道奇3轟逆轉紅雀止敗

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇17日（台灣時間）與紅雀交手系列賽首戰，大谷翔平超悶5支0還吞2K ，不過道奇3轟強勢逆轉，最終以7比6獲勝止2連敗，助新秀左投弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski）大聯盟勝投開張。

道奇打線2局上發威，突破紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）的防線，拉克斯（Gavin Lux）率先轟陽春砲帶起氣勢，羅哈斯（Miguel Rojas）隨後掃二壘安打，再靠基爾梅爾（Kevin Kiermaier）敲安打追加1分，以2比0領先。

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紅雀2局下反攻，亞瑞納多（Nolan Arenado）獲得保送，葛斯密特（Paul Goldschmidt）轟全壘打一棒扳平為2比2。溫恩（Masyn Winn）3局下轟陽春砲幫助紅雀超前比數，帕黑斯（Pedro Pagés）也轟陽春砲，紅雀拉開至4比2。

道奇開啟一輪猛攻，貝茲（Mookie Betts）6局上從米柯拉斯手中轟陽春砲，米柯拉斯留下一、二壘跑者退場，換投後羅哈斯也狙擊紅雀牛棚投手帶回追平分，基爾梅爾隨後轟出3分砲，反超為7比4。紅雀展現韌性6局下靠著2安打、2保送追近至6比7，不過道奇牛棚穩住戰局守住1分差勝利。

大谷翔平扛第1棒，第一打席被三振，第二打席敲內野飛球，第三打席敲左外野飛球，連三打席都遭到米柯拉斯封鎖，第四打席擊出游擊滾地球，第五打席再度三振，單場5支0，挨2K，打擊率下降至.291，8月單月打擊率也下修至.169。

道奇新秀左投弗羅布萊斯基投5局失4分，藉由打線支援，奪大聯盟生涯首勝。