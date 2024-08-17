山本由伸傷後首次Live BP飆2K、最速151公里　感覺比預期好

Earlier today, Yoshinobu Yamamoto threw a simulated game as he continues to rehab from a rotator cuff injury.



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▲道奇隊山本由伸 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸因右肩腱板拉傷進入60人傷兵名單後，於17日首次進行Live BP（實戰投打練習）對決5名打者，投出17球。

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山本由伸利用道奇作客紅雀賽前與隊友進行練習，對戰5名打者，使用直球、曲球等球路，沒有被敲安打，奪2次三振。山本由伸表示，「順利完成Live BP算是前進一步，能對決打者是很重要的事，但真正回到比賽才算是一個階段，所以我會繼續朝這個方向努力。」

幾乎嘗試所有變化球，山本由伸透露，「雖然有一段時間沒投球，但感覺還不錯，隨著球數增加還得觀察身體的反應，接下來會繼續一步一步地進行更多練習。」最快球速94英里（約151.2公里）他坦言，「投得很用力，下次投球應該會再快一些。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，因天氣太熱所以提前結束練習，山本由伸則透露，還會再進行兩次Live BP，「目前有明確的規劃，而且感覺比預期好。」