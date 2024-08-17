U18亞青首戰抗韓三雄呼之欲出　柯敬賢扛主砲！雙二刀流出擊

▲▼U18中華隊，陳睦衡。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18中華隊正在進行第二階段集訓，首戰抗韓投手教練團已有人選，將由擁有U18世界盃經驗的陳睦衡、曾偉喆、林鉑濬輪替登板，打線也大致底定，柯敬賢排第三棒，曾冠傑、曾偉喆有望扛第四棒「保護」柯敬賢。

去年陳睦衡在U18世界盃扛二刀流，野手出賽機會多且穩定輸出安打，今年將轉換角色以投手為主，而且有望扛首戰先發。總教練吳柏宏透露，「睦衡從玉山盃揮棒時手腕就不舒服，調整步伐較慢，所以集訓時都以投手為主，會安排他在先發角色。」

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曾偉喆與林鉑濬都是球速較快的投手，雖然在母隊較無先發機會，但具備國際賽資歷，吳總說，「依賽程來看，首戰韓國之後休息一天，且預賽後兩場對手（巴基斯坦、泰國）強度較有落差，所以第一場會先壓這3位投手。」

張宥謙、曾偉喆將扛二刀流角色，投打兼修牽動打線佈局，吳總說，開路先鋒由游承勳、劉承佑兩人中選擇，從練習賽觀察上壘率。柯敬賢排第三棒最能發揮他的能力，根據玉山盃經驗，讓他排在第四棒內容並不好，有時候棒次會影響心情。第四棒則由曾偉喆或曾冠傑扛下，張宥謙也能勝任中心打線，曾聖安近況不錯排第二棒，不過整體打線還是會根據投手安排而有調整。

野手陣中，除了加盟道奇的柯敬賢之外，曾冠傑、曾聖安、曾偉喆、張趙紘都有長打能力，很多野手也具備腳程優勢，吳總認為，「打線是很好排，重點是要發揮出來。」與去年U18世界盃奪亞軍的中華隊陣容比較，吳總認為，今年不像去年有孫易磊、林維恩這種獨當一面的投手，今年投手得看狀況，陳睦衡壓制三局以上，或長中繼後援，就能幫助球隊很多。

守備方面，由於挑了不少能守兩個位置以上的野手，因此調度難度不高，吳總說，「黃天賜主要守游擊，但也能守二壘，蔡琞傑可扛二、三、游，甚至外野都能守，曾冠傑主要三壘，二、三、游，曾偉喆、張趙紘能擔任一壘手及DH，中外野交給柯敬賢，劉承佑能勝任左外野，右外野曾聖安、張宥謙都有可能，野手能活用，不是只有固定的守備位置，可以靈活一點。」

U18中華隊上個月藍白對抗賽後篩選出22人培訓名單，於8月開啟第二階段集訓，近期與合庫、台鋼二軍、味全二軍、台灣體大等隊展開練習賽，從中觀察球員狀況，21日將選出18人正選名單。

▲U18中華隊陳睦衡。（圖／記者楊舒帆攝）

