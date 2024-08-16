「敢不敢守二壘？」陳傑憲內野夢不滅：兼職沒問題

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／桃園報導

統一獅陳傑憲8月3日對台鋼雄鷹之戰，在大比分的狀況下，回到熟悉的內野防區。總教練林岳平當時受訪表示，未來並不排除讓陳傑憲、蘇智傑再移防內野，對此陳傑憲直言，「我是覺得機會不大啦，但兼職是有可能。」

「那場比賽一開始並不是叫我。」陳傑憲還原當時狀況，「一開始是叫智傑（守一壘），餅總走過來問，想說智傑在二軍都有守，但他說他沒比賽過。」

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教練見蘇智傑似乎在猶豫，轉頭看向陳傑憲，「還是你要不要去守二壘。」沒想到他爽快答應，「我當下的心情是抱持著，反正比分拉開了，帶著開心、新鮮的心情，沒有壓力、無痛去守。」

久違拎著內野手套上場，陳傑憲深刻感受到大家都把目光放在他身上，「我覺得很好笑，那時候也有想一下，球打過來該怎麼處理，然後球還真的打過來了。」

當初進中職就是以內野身份，陳傑憲直言，自己心中還是有一個內野夢，「因為從那個地方跌倒，當然希望從這個地方爬起來，雖然我現在知道不太可能（回到內野），但這很像野手會想上投手丘丟球的感覺，能再回到那個位置，反而會更開心、更享受。」

陳傑憲未來是否會再回到內野，教練並未把話說死，坦言確實有這個可能性。陳傑憲則認為，要專職是有難度，「不可能說守就守，還是要經過長時間的訓練、比賽經驗，中線不是開玩笑的耶，我相信教練團一定會做足考量才下決定。」

事實上，在那一場比賽過後，林岳平曾試探他的想法。陳傑憲笑說，「餅總就開玩笑跟我說，那我叫你守二壘，你敢不敢，我說敢啊為什麼不敢，他就說那可以考慮、考慮。」

「但現在要我守內野，應該不會是長期的計畫，可能只是兼職啦，如果明年春訓有做一些準備的話，我相信兼職是沒問題的。」陳傑憲說。