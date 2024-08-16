伍鐸、詩雅「獻聲」味全主場　李多慧韓文彩蛋將亮相

▲詩雅。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍主場氛圍再進化！首開中職先例，特別邀請球員、啦啦隊員以及應援團長分別錄製英、日、中文賽前安全規定廣播，由伍鐸、詩雅與勛雞擔綱一日聲優，全新打造輕快充滿活力配樂搭配三位獨特魅力嗓音，即將於8月16日(五)晚間6時於天母主場首播正式公開，後續彩蛋將再加入李多慧韓文版本，邀請球迷龍眾一心進場為龍將全員加油。

為給球迷塑造全新升級體驗，球團租用專業錄音室進行錄製，伍鐸、詩雅與勛雞三人都難掩興奮，網友封為性感大叔的洋將伍鐸也感性地提及這次錄製英文版本的感想，「我很榮幸能被球團挑選成為中職首位參與主場迎賓音檔的洋將，相當享受這個過程，也很期待球迷們聽到選手聲音的感覺」，「美國的家人聽到這段錄音檔有熟悉的聲音時都很開心，他們也等不及再來台灣能在天母球場親身體驗，尤其是大女兒Emory特別愛這段音檔，好像我就在她身邊。」

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甜美可愛圈粉無數的小龍女詩雅，身為前AKB48 Team TP隊長已有基礎日文底子，談到這次被賦予錄音任務，面帶害羞謙虛笑說「雖然日文能力還有很多進步的空間，但是很開心可以擔任這次的日文代表。也希望日本的龍迷還有來自世界各地的龍迷都來到我們球場，都可以一起開心享受球賽的魅力，跟我們一起用力為龍將們應援！」

▲伍鐸。（圖／味全龍提供）