運動雲

>

布萊迪轟滿貫砲重振旗鼓　運動家5分落後逆轉大都會奪勝

▲布萊迪（JJ Bleday）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊迪（JJ Bleday）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

運動家今天（16日）在客場進行與大都會三連戰的最後一場比賽，本戰雙方歷經3小時45分鐘的苦戰，前三局0比5落後的運動家，在4局上憑藉著布萊迪（JJ Bleday）轟出一發滿貫砲吹響反攻氣焰，最終就成功以7比6收下比賽，兩隊同時也創下大聯盟啟用投球計時後，所耗時9局正規時間下，單場最長時間的比賽。

比賽前3局主場大都會攻勢頻頻，三壘手文托斯（Mark Vientos）的兩分砲外加托蘭斯（Luis Torrens）的適時安打幫助球隊成功取得5比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下半比賽迎來轉捩點，運動家靠著安打以及兩個保送攻佔滿壘，下一棒布萊迪咬中大都會先發昆塔納（Jose Quintana）一顆77英里外角曲球，一棒扛出右外野大牆形成滿貫砲，運動家瞬間追到4比5一分差距。

大都會在下個半局靠著文托斯單場雙響的表現將領先優勢擴大至6比4，沒想到運動家在5、6兩局憑藉著連續安打外加野選再添3分，將比分反超至7比6，這個比分也保持到比賽終了，終場運動家就以1分之差收下勝利，完成逆轉勝。

值得一提的是，本場比賽雙方一共打出21支安打，送出16次四壞球保送，全場總用球數425顆，這也足以解釋比賽時間為何來到這麼長，讓運動家主帥科塞（Mark Kotsay）都忍不住大吐苦水，表示自己都感覺到這場比賽時間比以往都還要長，「今天球隊贏得令人不可置信，我們幾乎精銳盡出，從各方面來說都是個折磨」。

關鍵字： MLB紐約大都會奧克蘭運動家

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

中華男籃世界排名再跌！　掉到83名「輸給關島、印尼」

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

3小獅入選U23原有6人在選　林佳緯較晚報到

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

32歲NBA神射哈里斯突宣布退休　生涯三分命中率破43%

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

熱門新聞

麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝　李洋中午還在飛機上

「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外　加盟日本V聯賽福岡球隊

奧運大遊行英雄谷人山人海！人潮擠爆館前路、忠孝西路

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

兄弟洋投表現都穩定　暫不考慮支援關門任務

先發最低投滿6局？　美媒爆大聯盟將制定新規定

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配、郭婞淳缺席行政院午宴原因曝

2「排球甜心」廖苡任震撼宣布旅外

3奧運大遊行人潮擠爆館前路、忠孝西路

4王齊麟被挖私生活　經紀人回應

5兄弟洋投穩　暫不考慮支援關門

最新新聞

1桃猿鎖定新洋投已有人選

2主力相繼受傷　古久保盼選手挺身而出

3聯盟新制！小房間技術人員是誰看得到

4周佳樂台東敲生涯首轟振奮大吼

5超夯珍奶徽章已經有盜版！中華奧會嚴正提醒

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

F-16V升空伴飛

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366