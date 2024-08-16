布萊迪轟滿貫砲重振旗鼓　運動家5分落後逆轉大都會奪勝

▲布萊迪（JJ Bleday）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

運動家今天（16日）在客場進行與大都會三連戰的最後一場比賽，本戰雙方歷經3小時45分鐘的苦戰，前三局0比5落後的運動家，在4局上憑藉著布萊迪（JJ Bleday）轟出一發滿貫砲吹響反攻氣焰，最終就成功以7比6收下比賽，兩隊同時也創下大聯盟啟用投球計時後，所耗時9局正規時間下，單場最長時間的比賽。

比賽前3局主場大都會攻勢頻頻，三壘手文托斯（Mark Vientos）的兩分砲外加托蘭斯（Luis Torrens）的適時安打幫助球隊成功取得5比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4局下半比賽迎來轉捩點，運動家靠著安打以及兩個保送攻佔滿壘，下一棒布萊迪咬中大都會先發昆塔納（Jose Quintana）一顆77英里外角曲球，一棒扛出右外野大牆形成滿貫砲，運動家瞬間追到4比5一分差距。

大都會在下個半局靠著文托斯單場雙響的表現將領先優勢擴大至6比4，沒想到運動家在5、6兩局憑藉著連續安打外加野選再添3分，將比分反超至7比6，這個比分也保持到比賽終了，終場運動家就以1分之差收下勝利，完成逆轉勝。

值得一提的是，本場比賽雙方一共打出21支安打，送出16次四壞球保送，全場總用球數425顆，這也足以解釋比賽時間為何來到這麼長，讓運動家主帥科塞（Mark Kotsay）都忍不住大吐苦水，表示自己都感覺到這場比賽時間比以往都還要長，「今天球隊贏得令人不可置信，我們幾乎精銳盡出，從各方面來說都是個折磨」。