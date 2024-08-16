艾弗林6局好投、韓德森第31轟助威　金鶯5比1力退紅襪

▲▼艾弗林（Zach Eflin）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

金鶯今天（16日）在主場迎戰同區對手紅襪，憑藉著先發右投艾弗林（Zach Eflin）主投6局只失1分的優質先發，以及主砲韓德森（Gunnar Henderson）轟出賽季第31轟的好表現下，以5比1擊敗紅襪。艾弗林也將轉隊後的戰績提升至4勝0負，近況火熱。

Zach Eflin's 12 starts without allowing a walk this season are the most in MLB. pic.twitter.com/geVskGWDYD [廣告]請繼續往下閱讀... August 16, 2024

紅襪在4局上靠著阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的陽春砲先馳得點取得領先，但金鶯馬上在下個半局發動反擊，韓德森在1壘有人時鎖定紅襪先發皮維塔（Nick Pivetta）第1顆掉到紅中的81英里曲球，一棒扛出右外野大牆形成兩分砲，金鶯2比1反超。

5局下金鶯攻勢再起，穆林斯（Cedric Mullins）的陽春砲幫助球隊擴大領先優勢。6、7兩局蒙卡索（Ryan Mountcastle）與考瑟（Colton Cowser）也加入戰局，他們各敲出帶有1分打點的安打為隊建功，金鶯將比分改寫至5比1直到比賽結束，最後收下主場勝。

「他在本壘板兩側的投球都非常出色，他的準備工作令人難以置信，並且有一個出色的投球計劃，」金鶯主帥海德（Brandon Hyde）賽後不忘盛讚艾弗林，「當他執行動作時，很難被擊中」。