艾弗林6局好投、韓德森第31轟助威　金鶯5比1力退紅襪

▲▼艾弗林(Zach Eflin)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

金鶯今天(16日)在主場迎戰同區對手紅襪,憑藉著先發右投艾弗林(Zach Eflin)主投6局只失1分的優質先發,以及主砲韓德森(Gunnar Henderson)轟出賽季第31轟的好表現下,以5比1擊敗紅襪。艾弗林也將轉隊後的戰績提升至4勝0負,近況火熱。

Zach Eflin's 12 starts without allowing a walk this season are the most in MLB. pic.twitter.com/geVskGWDYD