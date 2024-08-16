「申訴超時」遭取消銅牌　美體操選手：對我造成重大打擊

▲美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國體操選手切爾斯（Jordan Chiles）原本透過申訴獲得巴黎奧運女子體操地板項目銅牌，卻在之後被國際體育仲裁法庭以「超時申訴」，到手的銅牌就這麼飛了，她也在社群平台表示這個決定非但「不公正」，還對她造成「重大打擊」。

切爾斯原本在決賽以13.666分排名第5，隨後美國隊教練蘭迪（Cecile Landi）提出申訴，認為她的動作難度分應該增加0.1分，而這項申訴也成功，讓她的排名升至第3，獲得本屆奧運銅牌。

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不過原本拿下銅牌的羅馬尼亞選手芭葆蘇（Ana Barbosu）也向國際體育仲裁法庭申訴，認為蘭迪的申訴並未在比賽結束後的1分鐘內提出。隨後根據畫面檢視，國際體育仲裁法庭判定蘭迪在1分鐘又「4秒」後才提出申訴，因此銅牌將歸還給芭葆蘇。

「我無言以對。」切爾斯在社群平台的貼文中寫道，「這個決定非常不公正，不只是對我，對所有支持我的人來說都是一個重大打擊。更令人心碎的是，社群媒體上毫無根據的種族攻擊是錯誤且極具傷害性的，我為這項運動傾注心力，就是為了能夠代表我的文化和國家感到自豪。」

美國體操協會已經表示將繼續努力讓切爾斯保住這枚銅牌，他們也向國際體育仲裁法庭提交畫面證據，顯示蘭迪的申訴實際為47秒。不過國際體育仲裁法庭指出，聽證會期間美國體操協會並未質疑計時系統。

現年23歲的切爾斯將於明年1月回到賽場，並開始她的大學3年級學業。她在社群媒體攻擊成為攻擊對象，其中一部分更帶有種族色彩，她也將這些攻擊稱作「錯誤且具傷害性」。

「我現在正面臨職業生涯中最具挑戰性的時刻。」切爾斯表示，「我已經經歷過許多挑戰，我將像面對其他挑戰一樣應對這個挑戰，並會盡一切努力確保正義得以伸張。我相信在這段旅程結束後，掌權者會做出正確的決定。」