美網外卡名單出爐　大坂直美等四位前冠軍入列

▲四位前冠軍。（圖／翻攝自X／Eurosport）



實習記者胡冠辰／綜合報導

美國網球協會今天（15日）宣佈，前冠軍大坂直美、安德烈斯庫（Bianca Andreescu）、瓦林卡（Stan Wawrinka）和蒂姆（Dominic Thiem）等人獲得美網單打正賽外卡，比賽將於8月26日火熱開打。

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大坂直美曾在2018年和2020年分別擊敗小威廉絲（Serena Williams）以及阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）贏得美網冠軍。但由於她最近缺席太多比賽，排名未能直接取得資格，因此美國網球協會直接給予她外卡名額使其參賽。

2019年美網擊敗小威廉斯奪下冠軍的加拿大名將安德烈斯庫在因背部受傷缺席9個月後於今年重返賽場，回歸後的她首輪比賽就打進法網第三輪，漸入佳境。至於2020年冠軍蒂姆將參加職業生涯最後一個大滿貫賽，他之前就已經宣布因手腕傷勢困擾，將在本賽季結束後高掛球拍退休。

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ATP

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最後2016年冠軍、今年39歲的瓦林卡也獲得外卡資格，他的世界排名曾高達第3，但目前已跌出百名外。