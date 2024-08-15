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富邦勇士簽下禁區猛將沃特斯　許晉哲：期待嘗試不同類型洋將

▲▼富邦勇士與洋將沃特斯簽約。（圖／富邦勇士提供）

▲富邦勇士與洋將沃特斯簽約。（圖／富邦勇士提供）

記者游郁香／綜合報導

台北富邦勇士今(15)日宣布與來自美國的中鋒沃特斯(Brandon Walters)正式簽約，現年29歲的沃特斯首度來到台灣，他身高208公分、體重113公斤，自2018年開啟職籃生涯，征戰過歐洲多國聯賽，上季曾贏得土耳其二級聯賽年度最佳球員、年度最佳洋將與年度最佳中鋒與年度第一隊的殊榮。

沃特斯先後在波蘭、 芬蘭、科索沃、義大利與土耳其、委內瑞拉等聯賽闖蕩，2023-24賽季效力土耳其二級聯賽，出賽34場，場均繳出19.9分、8.8籃板，兩分球命中率66.9%，三分球命中率41.8％，包辦年度最佳球員、年度最佳洋將與年度最佳中鋒與年度第一隊獎項。

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今年6月沃斯特轉戰委內瑞拉聯賽，他曾單場寫下34分、21籃板的優異表現。厚實壯碩的身材，搭配在禁區的進攻技能，沃特斯的加盟將提升團隊禁區戰力，強化勇士陣型。

沃特斯預計8月底加入團隊訓練，未來將穿上勇士1號球衣與團隊征戰未來賽事，勇士總教練許晉哲表示，「沃特斯身型壯碩，在禁區擁有優勢外，同時又有投射外線的能力，以往球隊較多選擇瘦長型中鋒，今年陣容換血，也希望能嘗試其他不同類型洋將，期待他來台加入訓練後盡快與隊友們磨合、融入團隊。」

沃特斯與先前勇士簽約的洋將金恩(Nick King)皆畢業於中田納西州立大學，兩人為大學時期隊友，如今將在富邦勇士重逢，為勇士團隊增添新火花。 

關鍵字： PLG台北富邦勇士沃特斯

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