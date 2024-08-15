林郁婷奧運金牌避免「掉色」危機　發問1天後有單位出面幫忙

▲台灣拳后林郁婷透露，已經有單位出面幫忙保護她的金牌。（圖／翻攝自IG）

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運拳擊金牌後，昨(14)日在社群媒體上發問，「有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？」今(15)日就傳出好消息，她透露已有單位出面幫她好好保護獎牌，台灣拳擊史上首面奧運金牌避免了「掉色」危機。

巴黎奧運獎牌由知名珠寶品牌Chaumet設計，雖然設計感滿滿，但陸續有奪牌選手反映獎牌會掉色， 丹麥球王安賽龍更貼出本屆與東京奧運金牌的「對比」影片，兩者閃耀程度差很大。

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林郁婷昨日在社群媒體上曬出金牌近照直呼「真美」，不過在看到別國選手的獎牌陸續傳出「災情」後，她急著發問， 「美到忘記正事......有人知道哪裡有在做獎牌包膜的嗎？看到國外選手的慘況，想要好好保護它。」

林郁婷今日再次更新動態帶來好消息，「謝謝大家幫忙、大力推薦，已經有單位出面會幫我好好保護獎牌了。」搭配一張自己拿著金牌在塞納河畔與巴黎鐵塔的合照，她預計今日下午3點30分在新北市政府與粉絲見面，她將出席奧運選手簽名會。