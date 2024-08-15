同名同姓！　道奇三壘手蒙西與運動家新秀蒙西相見歡

▲同名同姓的蒙西（Max Muncy）相見歡。（圖／翻攝自MLB官網）

實習記者李立祥／綜合報導

正在進行3A復健賽的道奇三壘手蒙西（Max Muncy），在今天（15日）賽前與運動家3A新秀蒙西（Max Muncy）合照，實現「同名同姓」的蒙西照，最終比賽由道奇3A以10比8擊敗運動家3A。

根據大聯盟官網報導，道奇的蒙西目前33歲，曾2度入選明星賽，生涯敲出189支全壘打，5月中因右側斜肌拉傷被放進傷兵名單，上週在3A展開復健之旅。而運動家的蒙西目前21歲，鎮守游擊的他，被列為運動家農場第8的新秀，本季在3A繳出打擊三圍0.291／0.382／0.520，攻擊指數0.902。

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本場比賽也是2位蒙西首次對決，運動家3A的蒙西表現更加出色，單場敲出4安，貢獻3分打點和1得分；而道奇的蒙西則在首局敲出右外野方向安打，總計5打數1安打。

儘管輸掉比賽，但年輕的蒙西對於見到「分身」依然感到興奮，「這太棒了。」年輕的蒙西表示，「這是期待已久的事情，我祖父母自從他在大學時就一直關注他，所以我們早就知道他了。能夠見到他真的很酷，我來自洛杉磯，所以我經常聽到他的消息，也經常被問到關於他的問題。」

年長的蒙西也表示，「這真是一件很酷的事，這種情況並不常見。」

神奇的是，2位蒙西的生日都是8月25日，而且選秀時都被運動家選中，2012年運動家在第5輪選中較年長的蒙西，2021年在首輪第25順位選中年輕的蒙西。不過2人的中間名就不同了，道奇的蒙西中間名是「Steven」，而運動家的則是「Price」。