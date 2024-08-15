手感超燙！小惠特對超高速球照樣開轟　助皇家止敗

Bobby Witt Jr., how did you hit this baseball out?!?! pic.twitter.com/BAMJLhiFnl — MLB (@MLB) August 14, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）明星賽後手感火燙，今天（15日）更是在面對雙城的比賽對1顆超高球開轟，幫助皇家以4比1獲勝，終止近期2連敗。

根據大聯盟官網報導，小惠特自明星賽後繳出令人難以置信的成績，打擊三圍0.453／0.505／0.832，攻擊指數達到1.337，而他本場比賽又創下驚人的成就。

3局上小惠特上場打擊，此時皇家以1比0領先，面對雙城先發投手瓦蘭德（Louie Varland）一記97英里（約156.1公里）高位置速球，敲出本季第24轟。令人驚訝的是，這顆球距離地面4.07英尺（約1.24公尺），這也是自2008年以來，皇家球員所面對最高進壘點的全壘打，小惠特對此表示，「當你掌握好時機時，你可以做出很多好事，我只是試著掌握時機，然後讓一切順其自然。」

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除此之外，小惠特這發全壘打也是本季第3高進壘點，而且這顆球速高達97英里（約156.1公里），更是讓人嘖嘖稱奇，小惠特表示，「這就是我一直在準備面對的快速球。」

雙城4下雖靠著桑塔納（Carlos Santana）陽春砲打回1分，但皇家6、7局都攻下分數，加上先發投手拉根斯（Cole Ragans）7局8K僅失1分的優質表現，讓皇家系列賽避免遭橫掃。

▲皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）開轟。（圖／達志影像／美聯社）