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李洋、何冰嬌奧運後退休　名球評克媽：圓夢或夢碎都可能耗盡身心

▲▼李洋摘金後首次發文 。（圖／翻攝自Facebook）

▲李洋結束奧運最後一舞，打完台北公開賽就要退休 。（圖／翻攝自Facebook）

記者游郁香／綜合報導

日本公開賽即將在20日開打，已有17名選手退賽，完成奧運男雙2連霸的李洋、奪銀的中國女將何冰嬌都選擇退休，英國名球評「克媽」克拉克(Gill Clark)分析，奧運是體育成就的「最高點」，無論是在巴黎奧運圓夢或夢碎的選手，都可能耗盡身心而萌生退意，他祝福那些決定退出賽場的人「退休快樂」。

李洋在巴黎奧運前就確認，這將是個人奧運最後一舞，且在台北公開賽後就會正式卸下戰袍，最終他與王齊麟完成奧運金牌2連霸，替個人最後一次奧運之旅畫下完美句點。中國女將何冰嬌則在奪銀後，昨(13)日宣布退出國際賽場，世界排名遭抹除，未來只會參加中國國內賽事。

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▲▼ 王齊麟與李洋奧運奪金 。（圖／路透社）

▲李洋、王齊麟完成奧運2連霸 。（圖／路透社）

英國名球評「克媽」克拉克分析，奧運是體育成就的「最高點」，運動員在奧運期間會在生理與心理上挑戰自己的極限，「這種探索和自我檢驗以實現一點小小的改進，對精神和身體都很艱難，有時候甚至很殘酷，它會帶來情緒的負擔。」

雖然這個「探索」的過程很辛苦，但無疑是人生最偉大的冒險之一，「這就是為什麼，無論資格賽的長期準備過程有多麼困難，到最後體驗成為奧運選手的喜悅，這趟旅程有如最刺激的一趟雲霄飛車。」

「克媽」提到，物理學中「每一個作用力，都有一個相等且相反的作用力」，即牛頓第3定律，在體育競賽中也同等適用，經歷奧運的狂喜和高漲的情緒之後，即使是獲獎者，也很自然地會經歷「相反」的情緒，有一段時間感到無精打采，缺乏動力和目標感，對「接下來會發生什麼」感到迷茫。

▲▼巴黎奧運女單8強賽，上屆金牌陳雨菲不敵同鄉何冰嬌。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國女單好手何冰嬌宣布退出國際賽場。（圖／達志影像／美聯社）

對於已經有17名選手(包含10名奪牌選手)退出下周的日本賽，「克媽」一點也不意外，「無論在巴黎奧運圓夢還是夢碎，有些人會覺得自己在身體、精神或情緒上都已經耗盡，因此選擇結束運動生涯，這很自然也完全能理解。」當然也有人帶著勇氣重新開始，準備下一趟旅程，「對於所有選擇前者的人(退休)，我祝你們退休快樂。」

值得一提的是，李洋也在社群媒體上轉發了「克媽」的這篇文章，顯然心有戚戚焉。

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