運動雲

>

領航猿補進禁區猛將瓊斯　征戰多國上季三分命中率破4成

▲▼領航猿簽下美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯。（圖／領航猿提供）

▲領航猿簽下美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（14）日宣布與美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯(Jarrod Jones)達成簽約共識，新賽季瓊斯將披上45號球衣征戰PLG與東超賽場。34歲的瓊斯擁有大型4號位的身高與臂展優勢，具備多元進攻手段，同時保有優異外線投射能力與機動性。

瓊斯身高206公分，臂展達到218公分，曾征戰中國、以色列、韓國與土耳其等亞洲各國聯賽，2022-2023賽季效力於韓國籃球聯賽(KBL)水原音速彈籃球隊，場均能砍18.1分、7.8籃板、2.6助攻、1.1抄截。2023-2024賽季先後征戰KBL高陽索諾天空槍手籃球隊與土耳其籃球聯賽(BSL)土耳其電信籃球隊，在土耳其電信期間，三分球命中率高達4成2，有著穩定高效的投籃手感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

職業生涯經歷亞洲各國籃球聯盟，瓊斯希望能夠藉由自身經驗帶領團隊成長，首次來到台灣，他也很期待能夠盡快融入團隊，深入體驗台灣文化，「我知道上一季球隊取得不錯的成績，也聽說台灣球迷都很熱情，新賽季展望比去年進步，唯一目標就是拿下總冠軍！」

瓊斯將於8月底抵台，將隨隊前往香港參與國際籃球邀請賽。領航猿球團表示，「瓊斯是一位個性相當好的球員，他的加入能夠提升團隊整體調度靈活性，206公分的身高搭配多元進攻技巧，在戰術上能有更多運用空間，相信他也能在團隊中扮演穩定軍心的角色。」　 

關鍵字： PLG桃園璞園領航猿Jarrod Jones

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第37轟出爐

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

何冰嬌盼「戴資穎再戰4年」自己卻先退休　外媒感傷Big 5只剩2人

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

周思齊引退票價公布14日開賣　套票4717元、單場最貴1685元有含意

巴黎帕運首位跨性別運動員　義短跑女選手曾拿11座男子冠軍

巴黎帕運首位跨性別運動員　義短跑女選手曾拿11座男子冠軍

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

李洋退土銀被罵翻感謝貴人相助　周六「麟洋配」合體　

全民免費看奧運？傳播學者籲政府買下5億轉播權　愛爾達5點回應

林郁婷急問「如何保護金牌」　新北18日為她舉辦英雄歡迎會

扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　選手拔出一個寶特瓶

「我金憨慢講話，但是我金實在」盜帥林易增近況曝光！

詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李洋退土銀被罵翻　多虧牧德陪伴

2學者籲政府買奧運轉播權　愛爾達回應

3林郁婷急問「如何保護金牌」

4扯！澄清湖又挖出「大秘寶」　

5「盜帥」林易增成東森盃彩蛋

最新新聞

1拿3枚奧運金牌換NBA冠軍？甜瓜這麼說

2江少慶繼續屠殺二軍！飆7K球速最快152

3跳水王子奪5奧運獎牌！英國料授予騎士爵位

4穿兄弟球衣蹭張育成　台東縣長被罵爆

5荷蘭「兒童性侵犯」奧運被噓爆　控遭霸凌

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

F-16V升空伴飛

F-16V伴飛施放熱焰彈　奧運返國選手機上搶拍

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

林郁婷搭機返國　機長廣播力挺台灣女兒：讓世界看到我們的驕傲

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366