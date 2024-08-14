領航猿補進禁區猛將瓊斯　征戰多國上季三分命中率破4成

▲領航猿簽下美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿今（14）日宣布與美國及匈牙利雙重國籍前鋒瓊斯(Jarrod Jones)達成簽約共識，新賽季瓊斯將披上45號球衣征戰PLG與東超賽場。34歲的瓊斯擁有大型4號位的身高與臂展優勢，具備多元進攻手段，同時保有優異外線投射能力與機動性。

瓊斯身高206公分，臂展達到218公分，曾征戰中國、以色列、韓國與土耳其等亞洲各國聯賽，2022-2023賽季效力於韓國籃球聯賽(KBL)水原音速彈籃球隊，場均能砍18.1分、7.8籃板、2.6助攻、1.1抄截。2023-2024賽季先後征戰KBL高陽索諾天空槍手籃球隊與土耳其籃球聯賽(BSL)土耳其電信籃球隊，在土耳其電信期間，三分球命中率高達4成2，有著穩定高效的投籃手感。

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職業生涯經歷亞洲各國籃球聯盟，瓊斯希望能夠藉由自身經驗帶領團隊成長，首次來到台灣，他也很期待能夠盡快融入團隊，深入體驗台灣文化，「我知道上一季球隊取得不錯的成績，也聽說台灣球迷都很熱情，新賽季展望比去年進步，唯一目標就是拿下總冠軍！」

瓊斯將於8月底抵台，將隨隊前往香港參與國際籃球邀請賽。領航猿球團表示，「瓊斯是一位個性相當好的球員，他的加入能夠提升團隊整體調度靈活性，206公分的身高搭配多元進攻技巧，在戰術上能有更多運用空間，相信他也能在團隊中扮演穩定軍心的角色。」