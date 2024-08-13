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狠批奧運金牌裝病！　NFL球星放話：我會跑贏他

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒79，勇奪金牌。（圖／路透）

▲美國短跑明星萊爾斯（Noah Lyles）在巴黎奧運男子100公尺項目跑出9秒784，勇奪金牌。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

美國名將萊爾斯（Noah Lyles）本屆巴黎奧運奪下田徑男子100公尺金牌，但200公尺賽事因確診僅奪下銅牌。不過他過去的爭議言論再度引起關注，NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）也在近期放話能跑贏他。

萊爾斯曾表示NBA冠軍「不是世界冠軍」，NFL邁阿密海豚外接手希爾近期也被問到此事，他直言，「我會在比賽中跑贏萊爾斯的，不會贏得很多，但我會擊敗他。」外號「獵豹」的希爾曾在大學跑出100公尺9.98秒的成績，並在2012年世青賽獲得200公尺銅牌。

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100公尺賽事中，萊爾斯以9.784秒擊敗湯普森的9.789秒，兩位僅相差0.005秒，戲劇性的奪下金牌，幾天後的200公尺決賽中，萊爾斯扛著確診跟高燒的身體，拿下銅牌。

萊爾斯曾表示，「你知道讓我感到最受傷的是什麼嗎？我得看著NBA總冠軍賽，他們替自己冠上世界冠軍的頭銜。什麼世界冠軍？美國的？別誤會，我喜歡美國，但這不是全世界。」希爾也在近期喊話要與他進行一場比賽，「他說我們不是世界冠軍，那我們可以聊聊你最會的田徑。」

同時，希爾也質疑萊爾斯的病情，「萊爾斯在這種情況下不能再說什麼了，他在裝病。」

▲NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）。（圖／路透）

▲NFL明星選手希爾（Tyreek Hill）。（圖／路透）

關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際巴黎奧運萊爾斯

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