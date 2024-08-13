台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

記者王真魚／桃園報導

拳擊中華隊林郁婷今搭機光榮返台，上千名國人熱烈迎接，歡迎「台灣女兒」回家。被國人稱作「台灣女兒」，林郁婷直言很榮幸也很榮耀，「滿酷的，希望成為大家的光，照亮別人，照亮曾經黑暗的地方。」她也將擔任台灣反霸凌公益大使，藉由親身經歷推動反霸凌工作。

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊選手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

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對抗世界滿滿的惡意，林郁婷說，這段時間發生許多，但自己關閉所有社群、投入比賽，「身為一個選手，就是要好專注比賽，拿到最高榮譽。」展現台灣最強大的力量和精神，是她一直想要做到的事情，「希望讓大家可以認識台灣。」

獲封「台灣女兒」，林郁婷直呼這個綽號滿酷的，「有一種一夕之間、睡一覺之後就得到大家關注，很榮幸、很榮耀有這個稱號，這也代表自己必須承擔更多責任，希望能成為榜樣，讓大家學習。」

如同賴主恩所說，林郁婷表示，「要做自己的光，成為太陽照亮別人，照亮曾經黑暗的地方，給那些人更多力量、溫暖。」

教育部次長張廖萬堅今天也揭曉林郁婷新身份，「其實郁婷在拿金牌之後，我們看到採訪時，有表示願意來擔任國家公益大使，我們再次歡迎郁婷，擔任我們國家的公益大使，一起來反霸凌！」