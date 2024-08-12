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金牌夢遭柯瑞粉碎！　法國麥當勞崩潰想換掉「經典咖哩」醬包

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運金牌戰最後3分鐘連砍4顆關鍵三分，直接粉碎地主法國男籃的奪金希望，「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)「銀」恨落下男兒淚，當地麥當勞也崩潰聲稱，要換掉「經典咖哩」醬包至少4年，傷心之餘還保有幽默感，令人莞爾。

柯瑞在本屆奧運最後2戰重拾「咖哩大神」本色，2戰轟了60分，包辦17顆三分彈，金牌戰最後3分鐘更是連發4顆致命的三分彈，終場前33秒的三分將差距擴大到9分，粉碎了地主法國的金牌美夢，美國男籃則順利完成5連霸。

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，柯瑞金牌戰還有一次在底角面對224公分「法國怪物」溫班亞瑪的防守，仍舊出手三分，球越過了奮力跳起來防守的「斑馬」，最後進到籃框，勇士官方社群媒體分享了這個「神蹟」畫面，引來近百萬人讚嘆。

柯瑞,美國男籃,法國男籃,溫班亞瑪,Stephen Curry,Victor Wembanyama▲▼柯瑞金牌戰「三分神蹟」近百萬人讚嘆　224公分法國怪物也守不住。（圖／路透）

▲柯瑞金牌戰三分神蹟。（圖／路透）

法國男籃金牌夢碎，當地麥當勞在社群媒體上崩潰表示，正考慮換掉「經典咖哩」醬包，還特別強調，「至少4年。」也就是要到下屆洛杉磯奧運，傷心之餘還保有幽默感，令人莞爾。

法國男籃已經連2屆在奧運金牌戰不敵美國男籃，他們會感到失望不難理解，不過面對柯瑞的「無解三分」，也只能低頭認輸，這位NBA歷史三分球王生涯上演過無數次的「神蹟」，即將卸下美國隊兵符的勇士主帥柯爾(Steve Kerr)讚嘆地說，「我已經看過柯瑞幾次這樣的表現，但每次看都覺得新鮮。」

▲▼勇士天王柯瑞迎來生涯首面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞粉碎法國奪金夢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2024奧運2024奧運籃球2024奧運國際巴黎奧運NBA柯瑞美國男籃

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