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林郁婷搭機返國　機長廣播力挺台灣女兒：讓世界看到我們的驕傲

▲▼林郁婷頒獎時落淚，深深吻了剛到手的金牌。（圖／路透）

▲林郁婷不畏艱難與抹黑，勇敢成就奧運金牌夢。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運期間再次遭抹黑性別，甚至網路上出現極不友善的言論，儘管承受巨大壓力，她仍勇敢面對，以連4場5比0的完美表現替我國摘下首面拳擊奧運金牌，她目前已搭機返台，機長特別廣播力挺這位「台灣女兒」，「謝謝郁婷小姐，讓全世界看到我們台灣的驕傲！」

對於再次無端捲入性別議題風波，林郁婷稍早大器表示，「針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。」

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▲▼「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）

擔任中華代表團閉幕式掌旗官的林郁婷，目前已搭乘BR88班機返台，預計明(13)日一早7點左右返抵台。總統賴清德指示，由3架F-16V戰機升空伴飛，返抵國門時將有「水禮迎接儀式」。

在班機上，機長特別廣播向林郁婷致敬，稱她是全世界的拳后，更是國人力挺的「台灣女兒」，「在此恭喜林郁婷用畢生所學，為台灣奪取史上第1面拳擊金牌，屢次在擂台上以實力證明自己，金牌就是最好的回擊！」

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

機長提到，林郁婷永不放棄的拚戰精神令人動容，還引用唐代詩人李白所作的《行路難》詩句，「長風破浪會有時，直挂雲帆濟滄海。」致敬林郁婷志向遠大，不畏艱難，「謝謝郁婷小姐，讓全世界看到我們台灣的驕傲！」

這批返國的選手名單除了林郁婷外，還有她的拳擊隊友吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳及賴主恩；田徑選手彭名揚、楊俊瀚，以及桌球一姐鄭怡靜。

關鍵字： 2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光巴黎奧運

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