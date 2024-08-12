詹皇戴金牌遇小粉絲嚴厲「喊停」　詹迷也不挺：不欣賞這態度

NEW: NBA star LeBron James is under fire for snapping at a young fan who asked for a picture after winning gold at the Olympics.



James was seen telling the kid ‘stop’ before he pulled off a dance move while entering the venue.



“Stop, stop, stop” he said to the kid.



James was… pic.twitter.com/VQj3Z9M8X8 — Collin Rugg (@CollinRugg) August 11, 2024

記者游郁香／綜合報導

美國天王詹姆斯(LeBron James)睽違12年重返五環殿堂，收穫個人第3面奧運金牌，還贏得巴黎奧運男籃MVP，不過他賽後戴著金牌與愛妻莎凡娜(Savannah James)一起前往餐廳途中，遇到一位試圖搭訕他的小粉絲，他嚴厲制止，「停下來，不要這樣做。」他的舉動引來批評。

NBA當家門面巨星詹姆斯，已在賽場屹立超過20年，本屆巴黎奧運他繳出場均14.2分、6.8籃板和8.5助攻的表現，獲頒大會MVP，也收穫個人奧運第3金，替個人奧運最後一舞畫下完美句點，他摘金後帶著愛妻莎凡娜一起前往餐廳準備慶祝，途中出現一個試圖找他合影的小粉絲。

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▲美國男籃天王詹姆斯贏得生涯第3面奧運金牌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

詹姆斯當下立刻嚴厲制止對方靠近，「停下來，不要這樣做。」他的隨行人員中有一人推開了這孩子，隨後一群人進入餐廳，詹皇在門口還跳了一下舞，顯然心情很不錯，不過他與小粉絲的「互動」引發爭議。

這段影片在社群媒體上瘋傳，有人表示自己是詹姆斯的死忠球迷，但他不欣賞偶像的這種態度，「想像一下，遇到你的偶像然後發生這種事？我對他的看法完全改觀。」但也有球迷認為，該名小粉絲不該直接衝向詹皇，「所以呢？他也是人，不需要接受每個衝向他的人。」「尊重他人的空間，這很簡單。」