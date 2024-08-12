中信特攻簽下台藝大主控余維豪　許時清曝將他放第1順位原因

▲中信特攻簽下新秀余維豪。（圖／中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻在台灣職業籃球大聯盟（TPBL）選秀會中，以第一指名選入後衛余維豪，今日（12日）宣布雙方完成簽約。余維豪日前已投入團隊訓練，除了提早適應職業隊的強度，多向學長們學習，目標是心態上也要更成熟。

現年22歲的余維豪，身高173公分、體重70公斤，畢業於埔里國中、光復高中、國立臺灣藝術大學。余維豪在光復高中擔任隊長時，曾在HBL賽事中單場灌進31分；臺藝大時期，教練為了讓余維豪更有機會挑戰職業舞臺，賦予純控衛的職責，以助攻為主要課題。

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▲TPBL選秀會，新北中信特攻首輪第5順位選余維豪。（圖／記者林敬旻攝）

中信特攻球員發展教練許時清表示，「維豪在光復高中時期就很優秀了，去年在UBA的表現，不管是中距離或切分的節奏都不錯，而且他的傳導是非常有意識的，所以團隊開會討論後，決定把維豪放在第一順位。」教練也透露，有去打聽維豪的個性、品行都不錯，覺得他會很適合中信特攻。

余維豪黃衫背號選擇5號，7月底已加入團隊訓練，中信特攻總教練李逸驊認為，「維豪在傳送、領導組織，甚至整個節奏、空間感覺都很好，但還是比較像大學生在打球，比較喜歡橫衝直撞，需要做一些調整，但他蠻快進入狀況，相信很快能看出一些結果。」李逸驊也不忘自嘲，「維豪較大的缺點就是身材較矮小，跟我差不多高而已。」

披上黃衫的余維豪，很開心達成小時候的夢想及目標，能夠加入職業籃球隊，但也體認到自己要再多適應職業隊的強度，心態方面也要更成熟。余維豪特別提及，「傳球、控球的部分都要再加強，像莫米爾（Momir Ratkovic）教練說，『要有力量、侵略性，讓對手覺得你是很有霸氣的控球後衛！』，我在這部分要做得更好。」