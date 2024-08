奧運期間爆紅　日本「排球男神」石川祐希被票選最想嫁的運動員

▲石川祐希。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

日本男排征戰巴黎奧運,不僅僅代表國家出戰,更肩負一位已故隊友的遺願,這支球隊帶著對前隊友藤井直伸的深切懷念,為奧運夢想而戰。然而事與願違,他們在8強中遭義大利逆轉擊敗,連續2屆止步於此。讓日本走到八強的大功臣,隊長石川祐希則因為場內場外的反差魅力讓他在奧運期間爆紅,被票選最想嫁的運動員。

今年28歲的石川祐希身高為192公分,場外溫柔待人的他,在球場上卻是殺紅眼的得分主攻手,這種反差魅力使他成為「日本女生最想嫁的運動員」,從小出生在運動世家,在小學四年級時,受到姊姊的影響成為排球小將,妹妹石川真祐也在哥哥的耳濡目染下開始打排球,後來他們雙雙成為日本國家代表隊的選手,傳為佳話。

石川祐希國三就率領校隊獲得全中會銅牌,同時獲選愛知縣排球隊的一員,最終奪下全國國中錦標賽銀牌。就讀高中時,帶領隊友成為史上第一支連續兩年取得日本高中三大排球賽事「IH」、「全國體育大會」、「全日本排球高等學校錦標賽」全國冠軍的隊伍,總勝場高達99場,獲封「三冠王」稱號。

POINTS BY YUKI ISHIKAWA ????????



He becomes THE first male #volleyball player to score over 30 points in @paris2024. They may have lost but the captain undoubtedly put his heart out there.



???? #Paris2024 pic.twitter.com/JS3kWye6PU