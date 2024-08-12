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奧運期間爆紅　日本「排球男神」石川祐希被票選最想嫁的運動員

▲石川祐希。（圖／路透）

▲石川祐希。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日本男排征戰巴黎奧運，不僅僅代表國家出戰，更肩負一位已故隊友的遺願，這支球隊帶著對前隊友藤井直伸的深切懷念，為奧運夢想而戰。然而事與願違，他們在8強中遭義大利逆轉擊敗，連續2屆止步於此。讓日本走到八強的大功臣，隊長石川祐希則因為場內場外的反差魅力讓他在奧運期間爆紅，被票選最想嫁的運動員。

今年28歲的石川祐希身高為192公分，場外溫柔待人的他，在球場上卻是殺紅眼的得分主攻手，這種反差魅力使他成為「日本女生最想嫁的運動員」，從小出生在運動世家，在小學四年級時，受到姊姊的影響成為排球小將，妹妹石川真祐也在哥哥的耳濡目染下開始打排球，後來他們雙雙成為日本國家代表隊的選手，傳為佳話。

石川祐希國三就率領校隊獲得全中會銅牌，同時獲選愛知縣排球隊的一員，最終奪下全國國中錦標賽銀牌。就讀高中時，帶領隊友成為史上第一支連續兩年取得日本高中三大排球賽事「IH」、「全國體育大會」、「全日本排球高等學校錦標賽」全國冠軍的隊伍，總勝場高達99場，獲封「三冠王」稱號。

而石川祐希個人同時也獲得「優秀選手獎」、「最佳選手獎」等獎項，之後他考上大學後被日本徵召國家代表隊，大學一年級遠赴義大利與摩德納排球進行為期3個月的排球留學，創下日本史上最年輕旅義球員的紀錄。

石川祐希豪不意外的出戰2021年東京奧運，幫助日本睽違29年闖進八強，雖然在八強賽敗給了當時世界排名第一的巴西。但石川祐希反而越挫越勇，持續帶領球隊於各種國家級比賽取得亮眼成績，之後奪下首面男子排球國家聯賽銀牌，成為世界總排名前8名裡唯一的亞洲隊伍。

最後石川祐希因在賽場上的表現優秀外加做出諸多貢獻，因此杜莎夫人蠟像館東京分館替他打造了一座屬於他個人的蠟像，成為首位擁有蠟像的日本排球選手，可喜可賀。

關鍵字： 2024奧運2024奧運排球2024奧運國際日本石川祐希

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