快訊／攻城獅網羅克羅埃西亞洋將力契　盼成贏球利器

▲攻城獅新賽季首波洋將補強，克羅埃西亞籍洋將力契正式加盟 。（圖／攻城獅提供）

記者歐建智／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團今天（13日本宣布簽下克羅埃西亞籍洋將力契（Matej Radunic），他將披上14號戰袍展開新賽季。

力契現年28歲，身高210公分體重115公斤，主打位置為中鋒。他近幾年皆征戰歐洲籃球聯賽，包含義大利籃球乙級聯賽、西班牙籃球乙級聯賽與克羅埃西亞甲級聯賽。上賽季力契於義大利籃球乙級聯賽場均可貢獻18.2分5.1籃板，三分命中率高達49％。

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攻城獅總經理張樹人認為，力契球風全面，擅長低位單打與高位策應，除了擁有優異拋投手感，也能提供外圍火力，張樹人表示：「力契兼具身高與外圍投射能力，這能讓洋將組合產生更多變化，而且我們也非常看重他的策應能力與團隊意識，能幫助團隊執行大量的小組配合，相信有他加入後，我們能展現更流暢的球風。」

攻城獅球團透過音譯為他取了「力契」為中文名，期盼他能成為攻城獅新賽季的利器，力契開心表示：「我非常喜歡人生中第一個中文名字，我會盡全力表現達成這名字賦予我的意義！」

過去力契皆在歐洲職籃聯賽征戰，他表示：「這是我第一次來到亞洲職業聯盟出賽，對於新賽季感到非常興奮，很期待能趕快投入團隊。」

力契將於8月下旬抵台，屆時將於攻城獅自辦大獅賽正式出賽。力契在抵台前也透過球隊官方社群帳號更認識攻城獅，「從社群上發現新竹球迷都非常瘋狂，我已經迫不及待見到各位，我們新竹見！」