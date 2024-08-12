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「舉重精靈」方莞靈穿族服登五環　陳玟卉告白：她是我的乖乖

▲▼巴黎奧運中華舉重代表隊方莞靈返台，方莞靈媽媽也到機場接機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼巴黎奧運中華舉重代表隊方莞靈返台，方莞靈媽媽也到機場接機。（圖／記者李毓康攝）

▲▼巴黎奧運中華舉重代表隊方莞靈返台，方莞靈媽媽也到機場接機。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

「舉重精靈」方莞靈連兩屆站在奧運舞台，從台灣阿里山出征巴黎，這次特別穿著鄒族的傳統服飾與奧運五環合影留念，要讓世界看見台灣。

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巴黎奧運女子舉重由方莞靈、陳玟卉、郭婞淳攜手征戰，首日參加49公斤級舉重賽事，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤、總和193公斤，其中抓舉、總和雙破全國紀錄，但以第6名成績作收。

方莞靈表示，「上次東京奧運，看到選手村有看到其他選手比較屬於自己的服飾，很特別！有跟部落姊姊討論，她們建議下次我就帶，讓大家認識一下鄒族。」談到未來規劃，她說，「近期以好好休養為主，準備下一屆亞運，希望能讓大家在頒獎台看到我，也希望達到自己期許成績。」

▲▼巴黎奧運中華舉重代表隊方莞靈返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華舉重代表隊方莞靈返台。（圖／記者李毓康攝）

結束賽事後繼續協助陳玟卉備戰比賽，方莞靈說，「很希望跟東京奧運一樣，重現一次。」陳玟卉則說，「莞靈我們的先發選手，也幫助其他選手，印象比較深刻的是2021年資格賽最後一場，那場有她幫忙才創下好成績，這次碰在一起又重現一樣的時刻，可惜沒有。但我們很有默契，婞淳學姊有乖乖，而她就是我的『乖乖』。」

方莞靈曾與媽媽約定站上頒獎台，雖然未能如願，媽媽仍到機場接機，母女相擁，期待名古屋亞運能實現約定。

▲▼巴黎奧運中華隊陳玟卉(前排左)、方莞靈(前排中)、羅嘉翎(後排右二)、林昱堂(後排右一)返台。（圖／記者李毓康攝）

▲巴黎奧運中華隊陳玟卉(前排左)、方莞靈(前排中)、羅嘉翎(後排右二)、林昱堂(後排右一)返台。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 2024奧運2024奧運台灣之光巴黎奧運方莞靈

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