驚喜！舉重好手陳玟卉奧運休息室貼國旗：台灣才懂的激動

▲▼巴黎奧運中華舉重代表隊陳玟卉(左)與方莞靈(右)返台。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／桃園報導

舉重好手陳玟卉結束巴黎奧運返台，回顧賽場上聽到台灣人的加油聲仍感動滿滿，而且休息室門口在當天也放在國旗，讓她驚喜不已並直呼，「台灣人才懂的激動！」

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陳玟卉上屆東京奧運在64公斤級拿下銅牌，巴黎奧運縮減量級因而難度提升，她改參加71公斤，最終以236公斤拿下第6名，無緣獎牌。陳玟卉表示，「是我自己沒掌握好，東京奧運初生之犢不畏我，這次給自己期望值，相對沒有表現很理想，想要比上一屆自己更好，量級都提升了，應該也要成長，自己有給期望和壓力，但沒有處理好，是必須要再學習的部分。」

今年舉重女子選手由陳玟卉、郭婞淳、方莞靈並肩作戰，尤其從學姊郭婞淳身上獲得的「婞念」特別有能量。陳玟卉透露，「又是原班人馬，有種默契，學姊是庇佑我們的『大樹』，雖然我們是各自在台上，但心都繫在一起。可惜學姊的比賽，是在我比賽的前一天，不然真的很想到場看她拼搏，她很努力也很辛苦，也因為她還在往前，我們就沒有理由後退，應該要追著她的腳步。」

▲舉重好手陳玟卉的休息室驚喜看到國旗 。（圖／截自方莞靈IG）

陳玟卉比賽當天看到休息室門上的旗幟從會旗變成國旗，讓她驚喜不已，也跟方莞靈合影留念，陳玟卉透露，由於大會每天都會更動各代表團的休息室位置，「這次隱私性比較高，一間一間隔起來，第一天方莞靈都找不到休息室，婞淳學姊那天按照號碼分配，第三天為了辨別度更高，直接連國旗都貼上。看到心想，『哇！是國旗耶！』很激動趕快拍照，這可能是台灣人才懂的激動。」

▲巴黎奧運中華隊陳玟卉(前排左)、方莞靈(前排中)、羅嘉翎(後排右二)、林昱堂(後排右一)返台。（圖／記者李毓康攝）

