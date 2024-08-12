阿湯哥接會旗掀閉幕高潮　法國游泳小王子「吹熄」巴黎奧運聖火

▲不老男神「阿湯哥」湯姆克魯斯現身閉幕式，掀起高潮。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運閉幕式今(12)日凌晨3點展開，歷經約3小時的儀式後，擔任聖火保護使者的法國「游泳小王子」馬向(Leon Marchand)，提著小提燈來到法蘭西體育場，他上台與其他6位選手代表、國際奧會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)，一起「吹熄」聖火，象徵本屆奧運正式落幕。

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▲法國「游泳小王子」馬向與其他選手代表一起吹熄巴黎奧運聖火。（圖／路透）

閉幕式一開始是本屆奧運勇奪4金的「游泳小王子」馬向穿著西裝，擔任聖火保護使者，準備將裝有聖火的小提燈護送到法蘭西體育場。

▲法國「泳池小王子」馬向將聖火護送到法蘭西體育場。（圖／路透）

法蘭西體育場內則設置以抽象幾何圖形拼成的世界地圖，中間鑲嵌著本屆奧運獎牌，各國兩名掌旗官率先進場，不過中華代表團林郁婷和楊俊瀚並沒有得到特寫鏡頭，要認出自家掌旗官成了眼力大考驗。

▲中華代表團閉幕式掌旗官林郁婷與楊俊瀚。（圖／翻攝自IG）

陷入黑暗的法蘭西體育場，黃金航員從天而降，這個角色來自科幻小說，開幕典禮上的蒙面俠也再次現身，他展開奧運起源國希臘的國旗，由黃金航員舉著希臘國旗，隨後薩莫色雷斯勝利女神從場中央升起，演奏者彈著垂吊在空中的鋼琴，他所彈的是《阿波羅頌》，一系列「飲水思源」的表演。

▲▼巴黎奧運閉幕式表演，黃金航員從天而降，蒙面俠再次現身。（圖／路透）

接著是眾人齊心協力打造奧運五環，象徵五大洲團結一心，奧運五環升空，現場響起歡呼聲。

▲奧運五環升空。（圖／路透）

閉幕式的高潮出現在「不老男神」湯姆克魯斯(Tom Cruise)以繩索垂降方式從空中降臨，他將奧運會旗取回，帥氣騎上重機前往機場。

▲不老男神「阿湯哥」湯姆克魯斯現身閉幕式。（圖／路透）

隨後片段則是「阿湯哥」搭乘飛機從空中跳傘，降落回到美國本土，並在洛杉磯著名好萊塢地標上，親自裝設奧運五環符號，象徵2028奧運正式前進美國洛杉磯。

▲不老男神「阿湯哥」湯姆克魯斯現身閉幕式，掀起高潮。（圖／路透）

最後焦點回到「游泳小王子」馬向身上，他來到法蘭西體育場，與其他6位代表運動員、國際奧會主席巴赫一起「吹熄」聖火，法國歌手昂格內(Yseult)登台演唱著告別名曲《My Way》，最終場館施放絢爛的煙火，替巴黎奧運畫下完美句點。

▲巴黎奧運閉幕式煙火。（圖／路透）