柯瑞金牌戰「三分神蹟」近百萬人讚嘆　224公分法國怪物也守不住

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USA Network & Peacock pic.twitter.com/lnSOdrvnL9 — Golden State Warriors (@warriors) August 10, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士天王柯瑞(Stephen Curry)在巴黎奧運金牌戰連砍4顆關鍵三分，粉碎了地主法國的金牌夢，「咖哩大神」單場三分12投8中，其中一記是在奮力跳起來防守的224公分「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)面前投進，「神蹟」畫面已引來近百萬人讚嘆。

El que tira es Steph Curry (1.89m)



El que defiende es Wemby (2.24m)



El triple entró. pic.twitter.com/M5AfWX2WNs — GSWL (@WarriorsLatam_) August 10, 2024

柯瑞在金牌戰展現火燙手感，前8次三分出手命中4顆，其中一次在底角面對224公分「法國怪物」溫班亞瑪的防守，「咖哩大神」出手的三分越過了「斑馬」的頭頂，即便對方奮力跳起來也沒能守住，勇士官方社群媒體分享了這個「神蹟」畫面，引來近百萬人讚嘆。

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▲美國男籃天王柯瑞與詹姆斯一起比出晚安慶祝手勢 。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪是NBA今年的新人王，菜鳥季就入選年度防守第1隊，在年度防守最佳球員票選中則名列第2。他身高達224公分，卻有著控衛般的靈巧身手，在防守端帶來的強大壓迫感，讓不少NBA球隊對到他時，跑快攻都顯得猶豫，甚至出現好幾名球員互相傳球就是不出手的奇特景象。

不過身為NBA歷史三分球王的柯瑞，即使溫班亞瑪擋在自己的面前，他依舊果斷出手三分，並且順利命中，球迷紛紛驚呼，「你怎麼能投過這麼高的防守者呢」「我們廚師(指柯瑞)正在戲弄斑馬」「這記投籃竟然是在外星人(溫班亞瑪)防守下投進」「那些練習中的雜耍式投籃終於有了回報，哈哈。」

這場金牌戰笑到最後的人也是柯瑞，他贏得生涯首面奧運金牌，溫班亞瑪則因為沒能將金牌留在自家而落下男兒淚，不過他本屆奧運繳出場均15.8分、9.7助攻、2.0抄截和1.7阻攻，被選為巴黎奧運最佳5人，無論是在NBA或國際賽場，他的前途都不可限量。

▲美國男籃柯瑞 。（圖／達志影像／美聯社）