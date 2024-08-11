法國奧運獎牌「比上屆多29面」進步神速！網曝1原因喊正常

▲法國今年獎牌數突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

2024巴黎奧運會即將落幕，各國選手進行最後賽事衝刺，獎牌榜單也隨著比賽結果不斷變動，有網友指出，查了今年的獎牌榜，發現法國的成績跟上屆比進步很多，目前共拿到62面獎牌，16金24銀22銅，各種球類都有拿牌，連亞洲人強的項目，射箭、柔道也有贏牌，驚呼「法國人什麼都會欸！」

有網友在PTT發文，「沒人發現法國什麼都會嗎？！」法國男子排球贏得金牌，完成2連霸，查了一下驚呼，「法國目前獎牌數比上屆進步超多」，上一次的東京奧運，法國共拿到10金12銀11銅，共33面獎牌，今年巴黎奧運成績大進步，16金24銀22銅，共有62面獎牌。

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原PO提到，法國在各種球類，包括籃球、足球、橄欖球、桌球、排球都有拿到獎牌，甚至在亞洲國家表現出色的項目也有拿牌，像是射箭，打敗韓國的選手拿下銅牌，桌球選手勒布朗（Felix Lebrun）也奪得了一面銅牌；以往美國、澳洲稱霸的游泳項目，22歲的法國游泳新星馬向（Leon Marchand）一人就奪得四金，「腳踏車項目也拿蠻多的，不過本來就他們強項，沒人發現法國人什麼都會嗎？！」

貼文曝光，網友表示，這就是主辦國的威力，「歷屆主辦國通常獎牌數都會遠優於平常的成績」、「主辦國會投入和增加自己的資源去栽培」、「主辦國通常成績都會比其他屆好」、「主場優勢，不過游泳美澳還是霸權啦」、「法國本來體育就不弱，這次還有地主優勢」、「主場優勢很奇妙吧，當年世大運也是」、「可以自選項目，還有保送名額」。

有網友提到，「主辦國的優勢效應，你知道北京奧運那次中國隊金牌48面，總獎牌數100面」、「東京奧運日本金牌27面，里約奧運巴西金牌7面，都優於他們在其他屆的成績」。