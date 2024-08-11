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謝謝黃筱雯！林郁婷教練感動「淘汰後留巴黎陪練」：金牌是一起的

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲林郁婷與教練曾自強（左）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷寫下歷史，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級勇奪金牌，粉專「貓與邪佞的手指」指出，林郁婷的教練曾自強受訪時特別感謝「黃筱雯和教練劉宗泰」，上屆奧運林郁婷首輪被淘汰，留下來當黃筱雯的陪練員，這次角色相反，黃筱雯陪著林郁婷一路闖到金牌戰，這面金牌是一起分享的榮耀。

粉專「貓與邪佞的手指」發文，「大家還記得那位因為長輩出入監獄，而感到茫然絕望的黃筱雯嗎？就是那位身上有父親刺青作品的黃筱雯，也是靠著自己的拳頭，為自己人生打出一條路的黃筱雯」。

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上屆東京奧運林郁婷首輪被淘汰，留下來當黃筱雯的陪練員，這次角色互換，黃筱雯被淘汰後並沒有立刻回台灣，而是繼續留在巴黎，作為陪練員陪著林郁婷，一路闖到金牌戰，粉專指出，「當她們不如意時，選擇留下來繼續當隊友夥伴的陪練員，成就彼此。希望下一次，能看到妳們都走到金牌戰！」

▲拳擊女將黃筱雯 。（圖／中華奧會提供）

▲拳擊女將黃筱雯。（圖／中華奧會提供）

貼文曝光，網友們感動表示，「台灣人怎麼都能讓人暖哭啊」、「舉重陳玟卉比賽的時候，方莞靈也在旁邊幫忙拿毛巾，這種互相幫忙真的很讚」、「下次一起金牌戰」、「這是台灣最美麗的風景」、「好有愛，她的每個新聞都讓我眼眶含淚，大恭喜」、「謝謝每位堅持奮戰的選手，愛你們」、「真的很棒！這就是台灣人的家教，暖心又合作」。

本文獲得「貓與邪佞的手指」授權提供轉載。

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關鍵字： 奧運林郁婷黃筱雯金牌教練2024奧運台灣之光

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