林郁婷奧運奪金哭了！　「想起人生的跑馬燈」

▲「台灣女拳王」林郁婷奪金，難掩激動情緒。（圖／路透）



文／中央社

台灣女子拳擊好手林郁婷今天在巴黎奧運57公斤級金牌戰，以5比0輕鬆完勝波蘭選手瑟瑞梅塔、摘下金牌，頒獎時她也一度淚崩，她說：「想起人生的跑馬燈，就忍不住落淚了。」

林郁婷在金牌戰面對20歲的瑟瑞梅塔（Julia Szeremeta），3回合都打得相當輕鬆，佔有身高、臂長優勢的她，幾乎沒給對手太多攻擊機會，讓她以5比0壓倒性優勢拿下金牌。

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賽後林郁婷跪下親吻擂臺，還跟著教練曾自強一起搥了一下擂臺地板，之後更背著教練走出場外，師徒之情令人動容。

林郁婷透露，在頒獎典禮時，人生跑馬燈的畫面都浮現，「包括我開始練拳擊開始到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」

面對連日來場外爭議，林郁婷也強調：「比賽期間我都關掉社群，身為一名頂尖的運動員，就是要保持場上的專注度，只要知道我的對手是誰、下一場該怎麼準備就好。」

林郁婷也再次重申：「我能來到這裡參加奧運，是因為國際奧會的邀請，所以我就是專注比賽，其餘的事情都交給我教練處理。」

林郁婷有感而發的說，能替台灣拿到第1面奧運拳擊金牌是非常榮耀的事，「我就是為了一些特別的事情而存在，相信接下來我還會繼續努力下去。」