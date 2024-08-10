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戴資穎想起巴黎奧運「眼淚不自覺流下」　找外甥大俠療傷

▲巴黎奧運戴資穎。（圖／中華奧會提供）

▲戴資穎負傷拚完最後一次奧運，現在想起場上的一切仍不自覺掉淚。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎強忍雙膝傷勢拚戰巴黎奧運，最後一舞止步小組賽。出發前就知道自己無法達到外界的期待，遭淘汰後她遺憾痛哭，令人揪心。正在高雄家休養的小戴，坦言想起最後一戰的結果、想起場上的一切，眼淚就會不自覺掉下來，還好家裡有可愛的外甥「大俠」可以療癒她。

戴資穎生涯最後一次奧運，以小組賽敗給泰國好友依瑟儂、無緣8強告終，她賽後才透露左膝舊傷未癒，右膝又在奧運前受傷，當時坐著輪椅去醫院，原以為打不了奧運。

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▲▼台灣球后戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

▲戴資穎最後一舞，賽後紅了眼眶。（圖／路透）

儘管戴資穎奇蹟般重新回到賽場，首場小組賽也以直落2勝出，但第2場對上依瑟儂，換場休息時可以看到她的雙腿幾乎難以動彈，卻還是一心求勝，甚至為了救球撲倒在地，擦傷了手肘，無奈還是以0比2落敗，宣告無緣8強，她賽後崩潰痛哭，「看來超人(奇蹟)有來，只是我沒能撐過去。」

戴資穎歸國後隨即返回高雄老家休養，內心依舊很失落，她坦言，「每當看到當天關於比賽的結果，想起在場上的一切，眼淚就會不自覺掉下來。謝謝大家和我一起分享喜悦、一起流下遺憾難過的淚水，也不斷的鼓勵我、支持我。」

所幸家裡有可愛的外甥「大俠」可以療癒她，小戴表示，「回家看看這療癒的小夥伴，這張拍完覺得他跟我好像。」

▼台灣球后戴資穎返家休養，找外甥大俠療傷。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲▼台灣球后戴資穎返家休養，找外甥大俠療傷。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

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