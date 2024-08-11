林郁婷為保護媽媽才學拳擊　已逝阿嬤心疼「不敢看她比賽」

▲台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷2度叩關奧運，最終以金牌一雪東京奧運首戰出局的前恥。對於她無端遭抹黑性別，台灣民眾憤慨又不捨，事實上，林郁婷走上拳擊之路背後的原因很令人心疼，她是為了保護遭家暴的媽媽，從小贏得比賽的獎金，她也交給媽媽貼補家用，已逝的阿嬤捨不得孫女走這條路，甚至不敢看她比賽。

林郁婷來自坎坷家庭，家中有3個孩子，她兒時與哥哥一起看《第一神拳》而對拳擊產生興趣，但促使她走上這條路的最大原因，是想要練拳保護受家暴的媽媽。她國一開始接受專業訓練，國二就已是國內各大賽事的常勝軍，與她共事多年的教練曾自強曾回憶，當初一眼就看出她是學拳的料。

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國一剛開始練習時，曾自強有一次因為林郁婷保護動作不到位，氣得把愛徒罵了一頓，要她去場外罰站，結果林郁婷不僅沒有被罵跑，還央求再給她一次機會，小小年紀卻有著超齡的堅毅。

▲台灣拳后林郁婷與恩師曾自強。（圖／路透）

在場上看起來冷酷、強大的林郁婷，從小就很懂事、孝順，在比賽中獲得的獎金也都交給媽媽貼補家用。她2019年參加國民體育日系列活動時，受邀擔任活動大使為媽媽洗腳，她坦言平時不會說肉麻的話，而是以行動來表達孝心。

林郁婷與已故阿嬤感情非常好，因為媽媽忙著工作養家，她小時候常跟著阿嬤去種菜。阿嬤雖捨不得孫女打拳，擔心她因此受傷，也不敢看她比賽，還是非常關心她的訓練狀況，怕她在擂台上被別人打到。

林郁婷曾說，她從拳擊這項運動學到很多，想讓大家知道這不是暴力的運動，也不是為了拿來打架，「我從這項運動裡學到謙卑的態度。這些拳擊的技巧更是為了保護自己和家人，不是為了欺負弱小。」

▲台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）