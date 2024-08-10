二軍比賽研議延後！洪總曝過去曾未達共識　平野惠一：球迷多進場

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職二軍在台灣南部開打，不少教練、球員反應夏季比賽時間太熱容易中暑，台鋼雄鷹總教練洪一中與中信兄弟總教練平野惠一都樂觀其成，認為保障球員身體狀況很重要。

台鋼雄鷹洪一中表示，之前在二軍也中暑過，在富邦執教時期的時候有建議過調整到晚上打，當時富邦同意，但有其他兩隊不願意出錢，在南部球場比賽，真的會曬傷，還起過疹子。

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洪一中也提議過早上9點比賽，但有其他教練球員反應早上4、5點要起來準備搭車與相關熱身工作，覺得有難度，關於早上比賽。洪總提到，「以前去亞利桑那看美職春訓，也是早上5、6點就要到球場，早上比賽的話，最熱的中午時段只碰到一兩小時。」不過洪總也表示，「不管在早上或晚上比賽，改善球場環境仍很重要，要塑造好的環境讓二軍想要自主訓練。」

洪總之前去過軟銀二軍基地，他透露，軟銀二軍設施很完整，不管室內、室外設備都很齊全，會讓球員比完賽還想要繼續留下來練習，台灣除了兄弟在屏東的基地，練習場地與宿舍就在隔壁，其他球隊很難有相同條件可以進行額外練習。

兄弟總教練平野惠一則表示，「二軍很容易曬黑、曬傷，之前在二軍期間也提過防止中暑的措施，有聽聞更改比賽時間或改季節的建議。」如今會長提議研議比賽時間往後延，平野惠一坦言，「在此改變之下，希望球迷多進場看二軍比賽，為正在成長的球員加油。為球員身體狀況著想最重要，確實必須找出解決辦法。」