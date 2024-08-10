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中信特攻續約「靈巧硬漢」克力斯　新賽季4名外援底定

▲▼中信特攻續約「靈巧硬漢」克力斯。（圖／新北中信特攻提供）

▲中信特攻續約「靈巧硬漢」克力斯。（圖／新北中信特攻提供）

記者游郁香／綜合報導

新北中信特攻今（10日）宣布與「靈巧硬漢」克力斯（Kristijan Krajina）完成續約，克力斯將於9月初抵達台灣，迎來在中信特攻的第3個球季。場上霸氣、場下幽默的克力斯圈粉無數，特攻總經理劉志威表示，期待他能扮演老大哥角色，幫助新秀和外援在球場或生活中更快融入。

現年33歲的克力斯，共為特攻出戰42場例行賽，每場平均出賽超過33分鐘，場均得分超過15分、抓下近10個籃板。季後賽也屢屢繳出得分上雙的優異成績，並帶動球隊氣勢。

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不管是場上的霸氣表現，或場下的幽默問候夾雜幾句中文，克力斯深受隊友與球迷喜愛。中信特攻總經理劉志威表示，「克力斯過往兩季的表現符合球隊期待，他也非常能融入台灣文化，不管是與本土或外籍的球員和教練都能相處融洽，期待新球季他能扮演老大哥角色，幫助新秀和外援在球場或生活中更快融入。」

很開心能再回到台灣打球的克力斯，興奮表示，「Hi各位， 我是KK， 又是我！很開心告訴大家，今年新球季將會是我在中信特攻的第3年，很興奮可以再次見到我的老隊友、教練團，還有今年新加入的新隊友們！我已經迫不及待想要投入比賽，再贏得另一枚冠軍戒指！希望盡快可以見到大家！」

此外，艾德（Edgaras Zelionis）、傑卡（Dragan Zeković）及柯丹（Cody Demps）已正式離隊。目前中信特攻外援配置為，中鋒克力斯、中鋒浩勝（Chevez Goodwin）、中鋒葛瑞飛（Bryan Griffin）以及後衛捷翼（James Eads）。

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關鍵字： TPBL新北中信特攻克力斯

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