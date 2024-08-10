林郁婷耐打訓練片段曝！吊器材上讓男陪練「出拳揍肚」全看哭

▲林郁婷的訓練影片看哭一票粉絲。（圖／翻攝自IG／boxing_ting）

記者鄺郁庭／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷莫名捲入性別爭議，令國人心疼、氣憤不已，紛紛直呼林郁婷無庸置疑是女子選手、是「台灣的女兒」。網路粉專「貓與邪佞的手指」今（10）日上午轉貼林郁婷一段訓練影片，只見她吊在器材上，陪練員則出拳揍她的肚子，做耐打訓練，「實在好不捨，然後忍不住又暈了一點，又帥又心疼」，引發議論。

「貓與邪佞的手指」在粉專分享林郁婷2年前一支訓練影片，「林郁婷在IG（ boxing_ting ）之前放的訓練影片。這影片中間有林郁婷吊在器材上，陪練員出拳揍她的肚子，做耐打訓練。」至於為何要做耐打訓練？其實是為了提升拳擊手承受挨拳時的忍受能力，「當然這個訓練不會只有挨打，還會包含加強肌肉，或者是抗擊，比如踢沙包。 加強肌肉強度並且適應疼痛。」

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影片中可見，林郁婷吊在器材上，由男生陪練員快速出拳，一下下打在她的腹部上。結束後，林郁婷還對著鏡頭掀起上衣，露出精實六塊腹肌。而在原影片中，林郁婷沒有多打別的文字，僅用hashtag留下，「#冰塊盒」、「#冰塊腹肌」、「#速成班」的標籤。

這畫面令「貓與邪佞的手指」直呼實在不捨，「然後忍不住又暈了一點，又帥又心疼，這種複雜的心情，各位準配偶大家懂吧？抱歉了，我不想講公德心了，我先插隊了。」

影片一出，網友們紛紛留言，「請問幫郁婷秀秀呼呼的隊伍排哪裡？」「她的強大真的得來不易」、「打肚子看到蠻想哭的（心疼）」、「我也有女兒，我看了實在好不捨會想哭耶！這是多麼努力的女孩啊！」「我的貓才從我的肚子跳過去一下，我就唉北唉木了」、「終於了解郁婷媽媽的不捨…保護媽媽的心，讓郁婷變得更強大更堅強，加油！」