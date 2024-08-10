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帶傷苦撐止步16強　羅嘉翎社群發文洩心聲

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）實習

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

實習記者胡冠辰／綜合報導

中華隊跆拳道「國民女友」羅嘉翎，8日在本屆巴黎奧運跆拳道57公斤級16強賽敗北，在沉澱幾天後，羅嘉翎今天（10日）中午在threads發文透漏心聲，並直言「謝謝你們一直都在，想跟你們說一聲有你們真好」。

羅嘉翎在16強因腳傷未能痊癒進而影響發揮，進而導致敗北，賽後痛哭令全台人民不捨，而教練劉聰達賽後強調希望羅嘉翎上場，傷勢可以回來再醫治，也引發外界正反熱議討論。

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「劉教練真的是一位很好的教練，他其實並不像大家口中一樣那麼的不友善，他不管發生任何事，第一時間是會保護選手的，他總說出了什麼事有他在他會扛著，和他相處比我跟自己的爸爸時間還久，他就像我第二個爸爸一樣」羅嘉翎在文章留言處強調。

「在我受傷的這段期間，我能感受的出來教練非常的壓抑，因為不確定性真的太多了，不只是他不能掌握，甚至連我自己也無法掌握，所以希望大家也可以理解教練」。

▲巴黎奧運中華跆拳道教練劉聰達，親自說明羅嘉翎目前備戰狀況。（圖／記者杜奕君攝）

▲巴黎奧運中華跆拳道教練劉聰達，親自說明羅嘉翎目前備戰狀況。（圖／記者杜奕君攝）

此外，羅嘉翎也在文章中不斷感謝全台群眾們的大力支持，「「你們的所有鼓勵支持和指教我們都有看到，這次很可惜表現不如預期沒能為大家帶來一場很好的表現，是我自己的遺憾，也是大家最不想看到的,但也很感動大家一直都在我身邊」。

「其中更要謝謝我的家人們爸爸媽媽和哥哥一直我強大的後盾，在我無論是開心的笑著站上頒獎台又或者在我跌倒時背著我起來，謝謝你們一直都在，想跟你們說一聲有你們真好」。

▲羅嘉翎在社群透漏心聲。（圖／翻攝自threads／chia__ling_）

▲羅嘉翎在社群透漏心聲。（圖／翻攝自threads／chia__ling_）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運跆拳道2024奧運台灣之光羅嘉翎

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