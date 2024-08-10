美國女籃60連勝！　挑戰奧運金牌「8連霸」壯舉

▲美國女籃史都華(Breanna Stewart)繳出16分、6籃板、5助攻全能表現，。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

美國女籃再次向國際展示她們在女籃的霸主地位，在4強賽以85比64戰勝澳洲後，美國女籃在奧運賽場已經60連勝，並晉級金牌戰，挑戰奧運金牌「8連霸」壯舉。

美國女籃陣中主將史都華(Breanna Stewart)繳出16分、6籃板、5助攻的全能表現，加上楊恩(Jackie Young)14分、2籃板、5助攻的幫助下，幫助美國女籃上半場就領先澳洲女籃18分，終場以21分的差距，順利挺進金牌戰。

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本場比賽為美國女籃與澳洲女籃在奧運史上第9次交手，美國女籃全部獲勝，而她們也自1992年巴塞隆納奧運4強後就沒輸球，目前已經創下史詩級的「60連勝」，本屆巴黎奧運目標為金牌8連霸。

「我不認為她們感到壓力。」美國女籃總教練里夫(Cheryl Reeve)在談到60連勝時表示，「這對她們來說是一段獨特的旅程，也是她們第一次在一起打球，雖然有一些參加過奧運的球員，但對她們來說更多的是一個過程，這有些不同。但對教練們來說，你不想成為那個中斷連勝的教練，對吧？所以你的心裡會有一些壓力。」

里夫也補充說道，「但我可以告訴你一件事，不會有一個教練在這個位置上不會做好準備，因為壓力會讓你這樣做，你會考慮到每一種可能性，這樣你才能讓你的球隊跨過終點線。」



