悍將啟動AI虛擬攝影棚　與22位FA全員互動的機會來了

▲▼富邦悍將球團與啟雲科技合作打造 AI虛擬攝影棚。（圖／富邦和將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將球團與啟雲科技(Speed 3D Inc.)合作，打造出結合AR及AI技術的互動攝影棚，不僅可從22位Fubon Angels任選人選互動合影拍照，還可以一起跳應援留下珍貴的動態影像，不論是想要與李雅英一起完成「Go Stronger」的32撞，還是要和檸魂歌姬一起比拼全壘打「哈，哈哈，哈哈哈哈」的舞蹈，都可以在新莊棒球場的「AI虛擬攝影棚」完成你的夢想。

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富邦育樂總經理陳昭如表示：「本次富邦悍將與啟雲科技合作的AI虛擬攝影棚，經過多次的嘗試與調整，突破過往只能合照的限制，推出動態跳舞互動結合的功能。讓球迷朋友不論自己最支持的啦啦隊員今天是否有到場，都能夠近距離互動，留下難忘的紀念。未來也會持續與行銷團隊發展球員版的互動模式，運用科技的創新提供更多元的服務」

啟雲科技執行長丘立全也分享：「AI虛擬攝影棚是我們對粉絲經濟及科技創新的承諾。我們希望透過這項技術及軟硬體整合，讓球迷粉絲能夠以前所未有的方式與他們喜愛的啦啦隊成員互動，從而提升參與感及忠誠度，也期望帶給大家更多的歡樂和笑容。」

啟雲科技x富邦悍將「AI虛擬攝影棚」自今日(8/9)起於新莊棒球場的內野正式啟用。22位虛擬Fubon Angels全員到齊與球迷一起為悍將加油！歡迎進場觀賽的民眾前往體驗、感受創新科技帶來的驚喜與魅力！

▲▼富邦悍將球團與啟雲科技合作打造 AI虛擬攝影棚。（圖／富邦和將提供）



