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味全龍「龍族情」復古日下周登場　18日全員穿85號紀念徐總

▲▼味全龍復古風。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍復古風。（圖／味全龍提供）

▲▼味全龍復古風。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒味全龍隊將於8月16日(五)至8月18日(日)舉辦年度經典盛會「緯來復古日」，本次復古日以味全龍經典刊物「龍族雜誌」為主軸，並在天母主場連續三天帶來一系列復古闖關遊戲、復古拍貼機等精彩周邊活動。周末六、日兩天賽前則有傳奇名將簽名會，進場觀眾更可獲得限量復古球棒型加油棒及85球衣皮革鑰匙圈，邀請龍迷們一起進場感受復古情懷氛圍，還能收穫滿滿典藏贈品。

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本次復古日主視覺特別邀請劉基鴻、陳冠偉、張祐嘉、蔣少宏四位現役球星，分別以三壘重砲、守護神、拼命三郎、鐵捕之形象，向味全龍陣中現有的四位老龍將致敬。而味全龍往昔經典刊物「龍族雜誌」也貫穿本次復古日主軸，除了在主視覺、現場佈置以及商品扭蛋都有過往龍族雜誌意象外，四位現役龍將也重新復刻了當年的封面照片，並製作成龍族雜誌封面復刻酷卡，復古主題日活動期間只要挑戰闖關遊戲均有機會收藏全套。主題日入場贈品則規劃於8月17日(六)贈送復古球棒造型加油棒、8月18日(日)贈送85球衣皮革鑰匙圈，兩款各於當日發贈6000份，贈完為止。

主題商品方面，8月10日起味全龍天母球場商店及官方線上商城將同步開賣2024版復古球衣，同時是味全龍回歸後推出的第四代復古球衣，龍隊也特別邀請黃煚隆、張泰山、賈西、克魯茲穿上這套復古球衣，於周末六、日賽前出席「傳奇名將簽名會」與龍迷們近距離互動留下難忘回憶，簽名會參加資格將於官方線上商城開放報名，成功報名者還可優先保留復古球衣乙件。此外，復古日活動期間凡至天母球場商店購買任一復古主題商品，含復古球衣、棒球帽、龍寶寶項鍊牌等即贈「復古拍貼機」參加券乙張，每日限額500張贈完為止。

而味全龍與緯來今年首度合作舉辦主題日，緯來也特別為主題日轉播特製復古鏡面視覺，雙方攜手於賽事現場、轉播全面打造復古情懷體驗，另為紀念一代巨擘棒球魔術師徐生明總教練，8月18日復古主題日最終戰全隊將換上85背號球衣，承襲徐總永不放棄精神。

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