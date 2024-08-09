快訊／力挺林郁婷！體育署出手了　與奧會準備提告IBA

▲台灣女拳王林郁婷。（圖／路透）



記者王真魚／綜合報導

自從林郁婷選手2023年第1次被IBA世錦賽取消資格後，由於杭州亞運與巴黎奧運參賽在即，具運動醫學專長的體育署長鄭世忠立即召集醫學、運動禁藥、運動心理諮商、運動管理專家一同開會，並在第一時間為郁婷進行全身醫學檢查，確認參賽資格沒問題。

體育署表示，該次會議亦達成重要結論，在尊重選手意願及隱私保護前提下，確保選手杭州亞運與巴黎奧運參賽資格。同時決定未來回應方向，以降低外界不必要干擾為最高原則，全力協助林郁婷爭取亞運金牌與巴黎奧運參賽佳績。

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巴黎奧運期間，體育署鄭世忠署長協調中華奧會多次主動與國際奧會開會，取得國際奧會對林郁婷堅定支持的立場。體育署同時籲請外界理解，既然主辦單位國際奧會已完全確認林郁婷的參賽資格，便不需要再為參賽資格去揭露隱私做說明，更不需理會其他不相關組織與個人所散發錯誤訊息。

此外，中華奧會於本（8）月4日接獲國際拳總（IBA），將於隔日針對林郁婷選手及另位阿爾及利亞選手的參賽資格召開記者會之後，為了避免國際拳總擅自揭露選手個資、惡意中傷，企圖干擾賽事，體育署表達支持中華奧會當日迅即委請律師發出警告信函，提醒國際拳總舉行的國際記者會，揭露林郁婷選手的個人醫療隱私與資訊，這些行為屬於非法，而且違反歐盟個人資料保護法，將造成選手之權益與聲譽，應立即停止不法行為。前開警告信函對隔日的國際拳總記者會內容，確實產生一定的遏阻警告效果。

體育署重申，將協助並保障選手心理、生理以及訓練所需，專心備戰，順利參賽，以爭取參賽最佳成績。

也感謝在賴總統全力支持選手的指示下，透過中華奧會聘律師發警告信函至國際拳總，目前初步有達到預期效果。後續將於賽後與選手、律師以及國際奧會會商討論，如何採取對國際拳總進一步的提告。

體育署籲請國人一起幫忙集氣，為林郁婷加油！讓她不受到外界心理戰的影響，全力為國人及自己爭取奧運最高榮耀！