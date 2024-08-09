「詹皇」破大三元紀錄！　與塞爾維亞之戰心得：很艱難

▲美國男籃詹姆斯（Lebron James）砍大三元。（圖／記者杜奕君攝）

實習記者李立祥／綜合報導

2024巴黎奧運美國男籃目標挑戰奧運「5連霸」，在台灣時間9日凌晨進行的4強戰，美國隊克服上半場一度落後17分局勢，以95比91逆轉擊敗由當季MVP約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。39歲的天王詹姆斯（Lebron James）繳出16分、12籃板、10助攻大三元，成為奧運史上首位累積4場大三元的選手，他也在賽後表示這場相當「艱難」。

開局塞爾維亞隊火力全開，上半場一度比分領先17分，但末節美國隊靠著詹姆斯「坦克切」將比分追平，杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry），以及恩比德（Joel Embiid）也聯手發揮，上演精彩逆轉秀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹姆斯賽後表示，「這是我們迄今為止最艱難的比賽，他們帶來巨大的挑戰，這是一場全力以赴才拿下的勝利。」他也稱讚恩比德對位約基奇的表現，「他們是NBA中最出色的大個子，2位都表現很棒。整場比賽恩比德做了所有需要做的事情，都能投進我們需要的關鍵球，當塞爾維亞不斷得分時，恩比德也不斷做出貢獻，我們需要他全力以赴。」

美國隊金牌戰將對上「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率領的法國隊，詹姆斯也告訴隊友，「接受挑戰是件好事，有考驗是很棒的，距離最終目標只剩1場比賽，期待與法國的對決。」

▲法國「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／達志影像／美聯社）