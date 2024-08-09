莊智淵連征6屆奧運最難忘2012年：一輩子都忘不掉

▲巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵返國。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

43歲的「桌球教父」莊智淵宣布在巴黎奧運後退役，連6屆登上奧運殿堂，為台灣史上第1人。回顧生涯最難忘的奧運，他說，「應該就是12年吧，因為最有機會拿牌，我想一輩子都忘不掉。」

莊智淵自8歲開始打桌球， 與桌球「共生」35年，曾在2003年12月登上世界第3；初次登上奧運殿堂是2004年的雅典奧運，男單挺進8強，男雙則止步16強。

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他在奧運最佳成績正是2012年倫敦奧運，當年在男單拿下第4，今年是連6次叩關五環殿堂，成為台灣史上第1人，不過首次缺席男單賽事，交棒給19歲的愛徒高承睿。

回想最難忘的奧運，莊智淵坦言，應該就是2012年，那時是離獎牌最近的一次，再來應該就是疫情下的東京奧運，「東奧也是很有記憶點。」

愛徒高承睿今年則是首次參加奧運，被問到對哪一戰印象最深，他表示，「每一刻都很有回憶。」一旁的莊智淵，聽到後忍不住笑了出來。

人生最後一屆奧運是否留憾？莊智淵開玩笑稱，「本來是不會去想這個，但打完以後，媒體記者一直問，確實會開始覺得有一點遺憾了，當然人生就是在遺憾中進步與成長。」

▲巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵、高承睿返國。（圖／記者李毓康攝）