感謝大家遠赴法國為她加油！郭婞淳：獎牌是大家一起努力來的

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運摘銅。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳成功在巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，達成連三屆奧運奪牌壯舉，對於全場台灣觀眾的歡呼聲、加油聲，幾乎把比賽場地變成台灣主場，郭婞淳直呼感動，她也強調，這面獎牌不止有她在努力，還包含家人、教練、團隊大家的幫助，是所有人一起攜手努力拿下的！

最終金牌得主是年僅23歲的中國新星羅詩芳，跟她相差7歲的郭婞淳，坦言，「年齡還是會有差！」強調，「畢竟我在她這個年紀的時候也是非常巔峰，而後續一直要訓練、要比賽、要控制體重，傷勢的影響也會越來越明顯。」更笑說，「我的巔峰已經過了！」

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上一屆東京奧運郭婞淳摘下生涯奧運首金，但因疫情的關係，觀眾只能在電視機前為她加油，本屆巴黎奧運重新開放觀眾進場，現場湧進超多台灣觀眾為郭婞淳應援，為她加油的應援聲不絕於耳，幾乎把比賽場地變成台灣主場。

郭婞淳表示，「這一次在法國這麼遠，大家還到現場幫我加油，真的很感動，也很感謝大家。」而最終拿下金牌，她不只謝謝自己的努力，也感謝家人、教練、團隊的幫助，「有這面獎牌都是大家一起努力來的，能拿下銅牌他們應該也會很感動。」