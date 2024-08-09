運動雲

>

感謝大家遠赴法國為她加油！郭婞淳：獎牌是大家一起努力來的

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運摘銅。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳成功在巴黎奧運女子舉重59公斤級摘下銅牌，達成連三屆奧運奪牌壯舉，對於全場台灣觀眾的歡呼聲、加油聲，幾乎把比賽場地變成台灣主場，郭婞淳直呼感動，她也強調，這面獎牌不止有她在努力，還包含家人、教練、團隊大家的幫助，是所有人一起攜手努力拿下的！

最終金牌得主是年僅23歲的中國新星羅詩芳，跟她相差7歲的郭婞淳，坦言，「年齡還是會有差！」強調，「畢竟我在她這個年紀的時候也是非常巔峰，而後續一直要訓練、要比賽、要控制體重，傷勢的影響也會越來越明顯。」更笑說，「我的巔峰已經過了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

上一屆東京奧運郭婞淳摘下生涯奧運首金，但因疫情的關係，觀眾只能在電視機前為她加油，本屆巴黎奧運重新開放觀眾進場，現場湧進超多台灣觀眾為郭婞淳應援，為她加油的應援聲不絕於耳，幾乎把比賽場地變成台灣主場。

郭婞淳表示，「這一次在法國這麼遠，大家還到現場幫我加油，真的很感動，也很感謝大家。」而最終拿下金牌，她不只謝謝自己的努力，也感謝家人、教練、團隊的幫助，「有這面獎牌都是大家一起努力來的，能拿下銅牌他們應該也會很感動。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運巴黎奧運舉重郭婞淳2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

郭婞淳溫柔舉起「台灣希望」　上屆締大滿貫本屆負傷摘銅

郭婞淳溫柔舉起「台灣希望」　上屆締大滿貫本屆負傷摘銅

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

林昀儒「安心教練」不是台灣人！曾拿奧運金牌、擊敗18歲莊智淵

林昀儒「安心教練」不是台灣人！曾拿奧運金牌、擊敗18歲莊智淵

安洗瑩突發「全黑圖」道歉　親曝心境：很沉重

安洗瑩突發「全黑圖」道歉　親曝心境：很沉重

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

熱門新聞

郭婞淳連3屆奧運奪牌台灣第一人　「台灣信仰」綠乖乖超搶戲

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

快訊／「舉重女神」郭婞淳總和235公斤　巴黎奧運摘銅

韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1郭婞淳連3屆奪牌第一人！乖乖超搶戲

2郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

3拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

4郭婞淳總和235公斤巴黎奧運摘銅

5韓跆拳道選手狂攻受傷對手奪金　網友灌爆IG：不講武德

最新新聞

116歲天才少年將出戰奧運！成美國田徑史最年輕選手

21張圖看中華隊巴黎奧運第14日賽程

3郭婞淳：獎牌是大家一起努力來的

4最後一舉就是要拚金！郭婞淳：不知道會不會有下一次

5中華代表團巴黎奧運6面牌　史上第2多

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

李洋人海中找到來接機女友！　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366