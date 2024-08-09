腰傷嚴重到一度覺都睡不好！郭婞淳奪銅落淚：讓大家失望了

▲「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運奪銅。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／巴黎報導

「舉重女神」郭婞淳於巴黎奧運一舉奪銅，創下連三屆奧運奪牌的壯舉，她近年因為傷勢影響，曾一度陷入低潮，她更透露自己的腰傷一度嚴重到連覺都睡不好，能夠在即將31歲的年紀站上奧運頒獎台，郭婞淳感謝自己一路走來的不容易，也落淚表示，「讓大家失望了！」

連三屆登上奧運頒獎台，摘下一金、兩銅成績，郭婞淳坦言，沒有很滿意獎牌的顏色，希望成色能更高一點，「最近本來是調整得還不錯，後來又用到了(傷到腰)，所以後段的日子一直都很保守的在做治療跟訓練，其實狀態也有恢復，那一陣子也開始有點信心。」自責表示，「有點讓大家失望！」

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因為前陣子又傷到腰的關係，郭婞淳指出這次比賽一直在擔心自己的腰傷，連床墊都自己帶，「我怕我睡的時候不舒服會影響，因為我前一陣子傷是傷到我連躺著睡覺我都不舒服，我就要跨著啊，然後做很多動作，讓腰的壓力少一點。」

走過四屆奧運，郭婞淳直言，「很不容易！」但也表示能在即將31歲的年紀站上頒獎台非常開心，同時感謝自己，她說，「運動員就是一直訓練、比賽，要一直控制自己、保持自律，連續十幾年，蠻不容易的，雖然不完美，但很真實、有力量。」