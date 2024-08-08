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快訊／跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　負傷苦戰0比2落敗

▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎晉級。（圖／記者林敬旻攝）

▲跆拳道甜心羅嘉翎。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團本屆跆拳道「唯一希望」羅嘉翎今(8)日登場，出戰女子57公斤級16強賽，與黎巴嫩選手奧恩(Laetitia Aoun)爭搶8強門票，這是羅嘉翎睽違8個月首場國際大賽，最終她以0比2敗下陣來。

已經長高到184.5公分的羅嘉翎，是台灣跆拳道史上最高的女子選手，出身跆拳道世家的她，3年前以19歲的年紀成為「大黑馬」，一舉在東京奧運奪銅，之後的2022、2023年世錦賽連續鍍銀，去年成都世大運、杭州亞運也都拿下銀牌，不過她過去1年飽受左腳疲勞性骨折所苦，已經8個月未參加國際賽。

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長相甜美而受封「國民女友」、「跆拳道甜心」的羅嘉翎，本屆巴黎奧運位列第6種子，首戰對手是黎巴嫩選手奧恩，對方是2018年雅加達亞運銅牌、今年亞錦賽銅牌得主。由於羅嘉翎是帶傷上陣，教練劉聰達日前透露，可能採取多移動讓對手踢空，再找尋反擊機會的策略，主動攻擊會較少。

▲杭州亞運女子跆拳道，羅嘉翎晉級。（圖／記者林敬旻攝）

▲跆拳道甜心羅嘉翎。（資料照／記者林敬旻攝）

跆拳道2022年6月從總分制改為回合制，採3戰2勝。雙方今日交手，首回合前1分鐘雙方都沒得分，羅嘉翎採取較保守的應戰方式，最後30秒，她嘗試後腳二波攻擊沒能成功，隨後對方倒地出界犯規，對手提出申訴腳有踢到羅嘉翎的頭部，裁判給黎巴嫩選手奧恩分數，此回合最後時刻，教練劉聰達也提出挑戰，羅嘉翎拿下2分，她第1回合2比4讓出。

進入次回合，羅嘉翎嘗試上端攻擊未果，反而先被對手擊中上端，陷入0比3落後，隨後追回2分，最終仍無力逆轉，以2比3連失2局，積分0比2落敗。若黎巴嫩對手打進金牌戰，羅嘉翎還有參加復活賽的機會。

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