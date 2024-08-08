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美國游泳個人項目僅奪1金　「飛魚」菲爾普斯失望

▲傳奇名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳奇名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

2024巴黎奧運游泳項目已結束，美國隊只獲得1面「個人金牌」，讓生涯擁有28面奧運獎牌的傳奇名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）感到非常失望，認為美國跟其他國家已經沒有明顯優勢。

根據《今日美國》報導，菲爾普斯對於本次美國隊的表現直言，「我對美國游泳隊的成績感到相當失望，雖然有一些游得特別出色的比賽值得被認可。」他也擔心4年後的洛杉磯奧運，美國隊的未來恐怕不樂觀，「過去幾年我一直說其他國家趕上了，我認為我們國家這麼多年來所做的很多事情其他國家也在做，他們也在趕上來。」

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本屆美國僅有芬克（Bobby Finke）在1500公尺自由式奪下金牌，幫助美國避免「0金」的尷尬。這也是自1956年以來，美國隊在游泳項目繳出的最差表現；自從1900巴黎奧運以來，美國隊至少都會在游泳項目獲得1面金牌。

雖然菲爾普斯對於美國隊的表現不太滿意，但仍不吝嗇的給芬克稱讚，「真是令人難以置信，談到這個就感到很激動，那是奧運上最偉大的游泳比賽之一，能夠打破世界紀錄，與其他選手競爭，他對此做了充分準備。」

▲美國芬克（Bobby Finke）在1500公尺自由式奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國芬克（Bobby Finke）在1500公尺自由式奪下金牌。（圖／達志影像／美聯社）

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