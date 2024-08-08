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男子3000公尺障礙賽驚悚一幕　衣索比亞名將重摔不起

▲衣索比亞名將吉爾馬（Lamecha Girma）被欄架絆倒，後腦著地無法起身。（圖／路透）

▲衣索比亞名將吉爾馬（Lamecha Girma）被欄架絆倒，後腦著地無法起身。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

衣索比亞名將吉爾馬（Lamecha Girma）在巴黎奧運田徑男子3000公尺障礙決賽中發生驚悚一幕，他在最後一圈被欄架絆倒，並撞到後腦勺重摔在地上，之後使用擔架抬出賽場。

創下田徑男子3000公尺紀錄的吉爾馬，在本場最後一圈時，連續超過5名選手暫居第2，但他在接近終點的最後1個欄架發生意外，被欄架絆倒後腦撞擊跑道，隨即癱倒在地，後方的選手紛紛繞過他繼續比賽。

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比賽結束後，摩洛哥好手埃爾巴卡利（Soufiane El Bakkali）以8分06秒05獲得金牌，美國的魯克斯（Kenneth Rooks）以8分06秒41奪銀，肯亞好手基比沃特（Abraham Kibiwot）以8分06秒47摘下銅牌，其他選手也陸續完賽，唯獨吉爾馬還躺在地上。

隨後醫療團隊將他的頭和頸部戴上護具，並用擔架將他抬出賽場，根據法國媒體《隊報》報導，吉爾馬當時意識清醒，在接受治療時能夠講話，目前正在醫院接受治療並進行評估。

巴黎奧運組委會也發表聲明，「在3000公尺障礙賽摔倒後，吉爾馬立即得到現場醫療團隊的治療，我們的心與他同在，希望他早日康復，2024巴黎奧委會與衣索比亞奧委會保持密切聯絡，以隨時了解他的情況。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運田徑2024奧運國際巴黎奧運衣索比亞吉爾馬

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